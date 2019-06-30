Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

S-400 AÇIKLAMASI Rusya'dan alınan S-400 füzelerine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Bakınız son günlerde S-400 meselesi gündemde. Türkiye ihtiyacı olan füze savunma sistemi için Rusya ile anlaştı ve S-400 füze savunma sistemini kuruyor. ABD çünkü bize kendi füze savunma sistemini satmadı. Türkiye, Rusya ile anlaşınca F-35 uçaklarını verememekle bizi tehdit ediyor. Biz Türkiye'nin acilen füze savunma sistemine kavuşması gerektiğini söylüyor, Rusya'dan alınmasını da destekliyoruz. Ancak neden Türkiye kendi füze savunma sistemini yapamıyor, kendi uçağını yapamıyor diye eleştiriyoruz." dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



Türkiye'de 2 yıldan önce "erken seçim" olacağını düşünmediğini ancak parti teşkilatlarını yenileyip seçime hazırlayacaklarını anlatan Karamollaoğlu, "Biz erken seçim olacakmış gibi çalışacağız. Teşkilatlarımızı yenileyip seçime hazırlayacağız. Bakınız 1970 yılında meyhaneden adam kaldırıp parti için çalıştırdık, bu insanların aileleri bile şaşırdı nasıl bunu yaptınız diye. Şimdi size diyorum ki ilçe ilçe , köy köy gezip elinize bir diyafon alıp partimizi ve Milli Görüş politikalarını anlatın. Emin olun bir deli çıkar sizi destekler." diye konuştu.

'NÜFUSUMUZ AZALIYOR'



AK Parti'nin politikalarını eleştiren Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin 20 yıl önce kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri olduğunu şimdi ise dışa bağımlılığın arttığını iddia ederek şunları kaydetti:

"Acilen tarıma el atılmalı, çiftçinin üzerindeki üretim maliyetleri düşürülmeli. İlaç sanayide keza öyle, biz Türkiye'de ilaç üretmiyor sadece ambalaj yapıyoruz. Avrupa'da, ABD'de kullanılması yasak pek çok ilacı satın alıyoruz. Size çarpıcı bir örnek vereyim. Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu, dün yoktu da bugün var. Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar, bunu görmek lazım."

Kaynak: AA





