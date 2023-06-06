HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden TBMM Başkanlığı için ortak aday

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden TBMM Başkanlığı için ortak aday

06.06.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet ve Gelecek partileri, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u TBMM Başkanı adayı gösterdi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden TBMM Başkanlığı için ortak aday

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adayı gösterildi.

Saadet Partisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP'nin Grup Başkanvekilleri belli olduMHP'nin Grup Başkanvekilleri belli oldu
Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!
Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...
Anahtar Kelimeler:
gelecek partisi saadet partisi

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

CHP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu!

CHP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu!

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.