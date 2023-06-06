Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden TBMM Başkanlığı için ortak aday

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adayı gösterildi.

Saadet Partisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

(AA)

