HABER

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2019 19:29 | Son Güncelleme

Saadet Partisinden 23 Haziran'daki İstanbul seçimine ilişkin yapılan açıklamada, "Partimizin seçimlere girmesi; sadece ülkemizin menfaatlerini gözetip kollamak, huzuru ve refahı hakim kılmak içindir. Hiçbir çıkar grubunun yanında yer almadığımız gibi kimseye karşı kin ve nefret duygusu da taşımamaktayız." ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde adayı Necdet Gökçınar'ı çekmeme kararı alan Saadet Partisi, yaşanan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı. Son zamanlarda bazı şahsi açıklama ve fikir beyanlarının bazı basın yayın organları ve kişiler tarafından "fütursuzca" çarpıtıldığına ve partinin zan altında bırakıldığına şahit olunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PARTİMİZİN SEÇİMLERE GİRMESİ HUZURU VE REFAHI HAKİM KILMAK İÇİNDİR"

"Partimizin seçimlere girmesi; sadece ülkemizin menfaatlerini gözetip kollamak, huzuru ve refahı hakim kılmak içindir. Hiçbir çıkar grubunun yanında yer almadığımız gibi kimseye karşı kin ve nefret duygusu da taşımamaktayız.

Saadet Partisi ülkemiz siyasetinde özgül ağırlığı yüksek olan bir partidir. Siyasi anlayışının temelinde en önemli ölçü olarak hakkı ve hakikati üstün tutmak yatmaktadır. Ülke meselelerinin tespit ve çözümü konusunda inandığı doğruları yetkili organlarımız vasıtası ile milletimizle paylaşmaktadır. Bu ölçünün dışındaki ifadeler partimizin görüşü olmayıp şahısların kendi kanaatleri olarak değerlendirilmelidir."

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruzBinali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz
YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyorYSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi 23 haziran istanbul

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz

Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz

Gözler YSK’da! İstanbul için gerekçeli kararın pazartesi açıklanması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

Devlet Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimi açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimi açıklaması

Demokrat Parti 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine katılmayacak

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Ziya Bülent Öner yemin etti

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Öner yemin etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.