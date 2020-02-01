Saadet Partisinden ABD'nin sözde barış planına tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 9 Şubat'ta, İstanbul'da düzenleyecekleri mitingle protesto edeceklerini bildirdi.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Bugünkü iktidarın artık ömrünü doldurduğunu bütün dünyanın gördüğünü iddia eden Karamollaoğlu, "İktidarda, bunu görmüş olsa bile içine sindiremeyen, iş başında kalabilmek için her yola başvurmaktan çekinmeyen bir anlayış var." dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün hızla yayıldığını ifade eden Karamollaoğlu, "Bu da modern çağın getirdikleri veba gibi. Eskiden bir yerde veba çıktığında oraya giriş çıkış kendiliğinden yasaklanırdı, denge sağlanana kadar." diye konuştu.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösteren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar gaflet içinde bulunan, bu kadar yüzsüz davranan bir Cumhurbaşkanı'na ne Amerika rastladı ne de biz gördük. Fiilen Filistin'i ortadan kaldıran ama tatbikatta varmış gibi gösteren bir anlayışla 50 sayfalık bir rapor hazırlanmış. Getirmişler 'barış ancak böyle gelir, bunu kabul edin, etmeseniz zaten yok olacaksınız.' Bir devlet toprağıyla bellidir. Toprağı olmayan, hayali bir ülke kuruyorlar adeta. Kudüs, İsrail'in bölünmez bir başkenti olarak tarif ediliyor. Kudüs'ün içinde bir bölge de Filistin'in başkenti olarak kabul edilecek. Hiç utanmadan, haya duymadan böyle bir teklifi getirebiliyorlar."