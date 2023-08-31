Saat 04.36'da herkes gökyüzüne baktı! "Mavi Ay” izleyenleri kendine hayran bıraktı

İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde adlandırılan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Saat 04.36’da en parlak konumuna gelen ‘Mavi Ay’ gökyüzünde ve İstanbul Boğazı’nda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Amatör olarak fotoğrafçılık yapan Yiğit Akbulak “Süper Ay olacağını öğrendim uzun zaman sonra, onu çekmeye geldim. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Buradan boğazla birlikte görünüyor zaten ay. Çengelköy’ün manzarasından onu çekmeye geldim" dedi.

Bazı vatandaşlar ise Süper Ay manzarasında balık tuttu.

İZMİR’DE “MAVİ AY” SEYİRLİK MANZARA OLUŞTURDU

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay” İzmir’de ise Saat Kulesi ile birlikte görüntülendi.

Normalden yüzde 16 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olarak görüntülenen 'Mavi Ay' İzmir'de de kartpostallık görüntüler oluşturdu. İzmir'in simgelerinden olan Saat Kulesi ve Tarih Asansör ile birlikte görüntülenen doğa olayı, şehrin birçok noktasından izlenebildi.

Ailesi ile eşsiz manzarayı izlemek için Tarih Asansöre geldiğini ifade eden Mehmet Karataş, “Hem Tarihi Asansörün manzarasını hem de Mavi Ay’ın manzarasının keyfini çıkarmak için ailem ile birlikte buraya geldim. Saat 04.30 sıralarında en iyi manzarayı yakalamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“EŞSİZ DOĞA OLAYINI EN İYİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK İSTİYORUM”

Yurtdışından tatile İzmir’e geldiğini belirten Melih Halimoğlu, “İnternette gezinirken Mavi Ay’ın bu gece görüneceğini öğrendim. Ailemi ve ekipmanlarımı alıp, İzmir’in bu güzel manzarası eşliğinde Mavi Ay’ı görüntülemek için erkenden yerimi aldım. Saat 04.30 sıralarında en güzel şekilde görüneceğini düşünüyorum. Ben de fotoğraf makinem ile eşsiz doğa olayını görüntülemek istiyorum” dedi.

VAN’DA ‘SÜPER MAVİ AY’ MEST ETTİ

Van’da ise dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Mavi Ay" adı verilen doğa olayı gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu.

Van semalarında 2023 yılının en büyük ve parlak ayı "Süper Mavi Ay" gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ‘Süper Mavi Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BALERİN SİLÜETİ HAYRAN BIRAKTI

Vanlı doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, dünyadan 363 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay'ı fotoğraflayabilmek için İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesini seçti.

Doğa fotoğrafçısı Öner’in görüntülediği Süper Ay’ın önündeki balerin silüeti hayran bıraktı.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde ışığın az olduğu bölgede gökyüzünde gözlemlenen Süper Mavi Ay, gökyüzü meraklılarına eşsiz bir manzara sundu.

KONYA’DA ‘SÜPER MAVİ AY’ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Ay'ın Dünya’ya en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği ‘Süper Mavi Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu manzara Konya’dan da görüntülendi.

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Mavi Ay" kendisini bir kez daha gösterdi.

Bu yıl 13. kez gerçekleşen Dolunay Ağustos ayında ikinci kez ortaya çıktı ve Konya semaları süper mavi Dolunay'a tanıklık etti.

2023'teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.





