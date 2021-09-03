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  4. Saatler kala yakalandı! 4 bin 50 lira ceza kesildi

Saatler kala yakalandı! 4 bin 50 lira ceza kesildi

03.09.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de sona ermesine saatler kala karantina kuralını ihlal eden otomobil sürücüsüne 4 bin 50 lira ceza kesildi. Karantina kurallarını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi.

Saatler kala yakalandı! 4 bin 50 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki "şok denetim"lerde HES kodu sorgulaması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

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Denetimde sürücü Y.Ö'nün Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen polisler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

00.00'DA SONA ERECEKTİ

Salgın denetim ekiplerinin yaptığı sorgulamada sürücünün karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edildi.

Y.Ö, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanarak yurda yerleştirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kırıkkale karantina
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