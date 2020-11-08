HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saatler önce aldığı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Saatler önce aldığı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 14:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilip elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Saatler önce aldığı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilip elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzeyfe Ağır’ın (20) yönetimindeki 32 FY 046 plakalı motosiklet, sürücünün dengesini kaybedip devrilmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza haberini alıp acil servis önüne gelen gencin yakınları ise ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Kazada ölen gencin kullandığı motosikletin 4 saat önce satın alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsunTürkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
İşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenlerİşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenler
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Diğer Haberler
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkür
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkür
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de korkutan deprem
Bakan Koca’dan “havalar soğudu” paylaşımı
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! 'Havalar soğudu'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.