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Saatlerdir banka önünde unutulan paketi polis fark etti

26.12.2020 00:56 | Son Güncelleme:
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Saatlerdir banka önünde unutulan paketi polis fark etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın banka önünde unuttuğu kargo paketini, polis ekipleri fark ederek sahibine teslim etti.Edinilen bilgiye göre, M.G.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın banka önünde unuttuğu kargo paketini, polis ekipleri fark ederek sahibine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli vatandaş, kendisine gönderilen kargo paketini, teslim aldıktan sonra Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde unuttu. Sokağa çıkma kısıtlama kapsamında ilçeyi karış karış dolaşarak devriye atan Yiğit Polis Merkezi ekipleri, banka şubesi önünde bir kargo paketi olduğunu fark etti.
Duyarlılık örneği gösteren Yiğit Polis Merkezi ekipleri, kısa sürede sahibi M.G’ye telefonla ulaşarak, saatler önce unuttuğu kargo paketini evine kadar gidip teslim etti. Mahalle sakinleri, polis ekiplerine teşekkür etti.

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