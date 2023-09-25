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Sabah aldığı aracı gece çalınmıştı! Arabası tekrar çalınmasın diye bakın ne yaptı

25.09.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Enver Öztürk'ün sabah 200 bin liraya aldığı arabası, gece kapısının önünden çalındı. Arkadaşlarıyla dedektif gibi sokak sokak gezip kameraları inceleyerek aracını bulmaya çalışan Öztürk'ün imdadına polis ekipleri yetişti. Polisler, çalınan aracı 24 saat geçmeden buldu. Hırsızların, çaldıkları aracı oto yıkamada temizlettikleri ortaya çıktı. Arabasını tekrar çaldırmak istemeyen Öztürk, geceyi aracında geçirdi. İşte detaylar...

Sabah aldığı aracı gece çalınmıştı! Arabası tekrar çalınmasın diye bakın ne yaptı

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde sabah aldığı 200 bin lira değerindeki aracını gece çaldıran Enver Öztürk, otomobilini kapının önüne görmeyince şok oldu. Hemen polisi arayıp ihbarda bulunan Öztürk, başına gelenlerin üzerine yeğeni ve arkadaşlarına durumu bildirdi. Dostlarıyla birlikte dedektiflik yapan Öztürk, sokak sokak gezerek güvenlik kamerası inceledi.

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PARK HALİNDE BULUNDU

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, yakın çevredeki yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek 3 şüpheliyi tespit etti. Adım adım takip edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç da park halinde bulundu.

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OTO YIKAMADA TEMİZLETMİŞLER

Otomobilini teslim alan Öztürk, hırsızların aracı yıkadığını ve içini temizlediğini fark edince kısa süreli şok yaşadı. Aracına kavuşan Öztürk, çaldırdığı otomobili tekrar kaybetmemek için içinde uyurken, dostuyla içtiği keyif çayının tadını çıkarttı.

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'ARACIN İÇİNDE YATIYORUM'

Mutluluktan aracında yatan Öztürk, “Başta Asayiş Şube Müdürlüğüne, Hırsızlık Büro Amirliğine teşekkür ederim. Aracımı aldım, 24 saat geçmeden çalındı. Polis ekiplerine konuyu bildirdim. Hepsinden Allah razı olsun. Aracıma zarar gelmeden hemen buldular. Şimdi otomobilime kavuştum. Aracın içinde yatıyorum” dedi.

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'UYUMADIK, SOKAK SOKAK GEZDİK'

Kendisini yalnız bırakmayan arkadaşı Talip Çetin ise, “Uyumadık aracı bulmak için sokak sokak gezdik. Allah Emniyet Müdürümüzden razı olsun. Polis arkadaşlar bizimle çok ilgilendi. Aracı hemen buldular. Şimdi keyif çayı söyledik. Sanki bu çayı 40 yıldır içmemişiz” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık araba

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