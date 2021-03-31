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Sabah bahçesinde buldu, hemen teslim etti: 'Sarhoş gibiydi!'

31.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Olur ilçesinde Osman Özdemir, bahçesinde bitkin bulduğu, nesli tükenmekte olan balabanı veterinere götürdü. Yarası olmadığı anlaşılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilecek.

Sabah bahçesinde buldu, hemen teslim etti: 'Sarhoş gibiydi!'

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde tarımla uğraşan Osman Özdemir, sabah evinin bahçesindeki bitkin kuşu fark etti.

NESLİ TÜKENİYOR

Özdemir, bir süre sonra kuşu veteriner Selim Çelik'e götürdü. Kuşu muayene eden Çelik, nesli tükenmekte olan balaban olduğunu Özdemir'e söyledi. Yarası olmadığı anlaşılan balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilecek.

''SARHOŞ GİBİYDİ''

Geçen yıl da bahçesine Balaban kuşu konduğunu söyleyen Özdemir, "Bu sene yine bir kuş geldi yere düştü, başka yırtıcı kuşlar mı kovaladı nedense sarhoş gibiydi. Dün akşamdan beri içerde muhafaza ettim. Hiçbir şeyde yediremedim öylece de duruyor. Ne yediğini de bilmiyorum ki ona göre yedireyim. Şuan için canlı her hangi bir yerinde kırığı çıkığı yok” dedi. Özdemir, "Böyle bir kuşu ilk defa görüyorum. Nereden geldiğini de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Oltu’da özel Veteriner Hekim Selim Çelik ise “Duyarlı bir vatandaşımız tarafından getirilen Balaban kuşunu kontrol ettik her hangi bir sorunu yok milli parklardaki veteriner hekim arkadaşa teslim edeceğiz. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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(İHA - DHA)

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Erzurum
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