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Sabah cezaevinden çıktı, akşam gözaltına alındı

29.11.2020 03:31 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olan genç, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyince 3 bin 186 lira para cezası yedi.

Bursa’da sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olan genç, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyince 3 bin 186 lira para cezası yedi. Üzerinde döner bıçağı da ele geçirilen N.K., gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ’Kasten Adam Yaralama’ suçundan girdiği cezaevinden sabah saatlerinde tahliye olan N.K. (28), sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyerek gezintiye çıktı. Polis ekiplerini gören N.K., ara sokaklara kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. N.K.’nın yapılan üst aramasında ise 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.K.’ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan da 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Öte yandan N.K., kendini görüntüleyen basın mensuplarının ’Neden sokağa çıktınız’ sorusuna ’Benimkisi bir hayaldi’ diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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