Sabah evden çıkış hızına göre senin dakiklik skorunu hesaplıyoruz!

1/8
Alarm çaldığında ne yaparsın?
Bir kez erteleyip kalkarım.
Alarmı susturup uyumaya devam ederim.
2/8
Sabah hazırlanmak için ortalama ne kadar süre harcıyorsun?
3/8
Evden çıkmadan önce bunlardan hangisi en çok vaktini alıyor?
4/8
Diş fırçalama seansın hangi aşamada gerçekleşiyor?
Ayakkabılarımı giymeden önce fırçalarım.
Kombinimi yaptıktan sonra fırçalarım.
Yüzümü yıkadıktan sonra fırçalarım.
Sabah rutinim değişmez, kalkar kalkmaz fırçalarım.
5/8
Anahtarını en sık nerede bulursun?
Evin içinde arar dururum, nerede olduğu belli olmaz.
6/8
Evden çıkmadan önce aynaya kaç kez bakarsın?
Bir kez bakar çıkarım, her dakika aynaya mı bakacağım?
İki kez bakar, kendimi kontrol ederim.
7/8
Sabah bunlardan hangisini içersin?
8/8
Son olarak iş veya okul çantanı ne zaman hazırlarsın?
Evden çıkarken aceleyle içine ne bulursam fırlatırım, bazen boş çanta götürürüm.
Sabah evden çıkmadan tam 2 dakika önce panik içinde eşyaları arayarak hazırlarım.
Bir önceki akşam yatmadan önce kabataslak hazırlarım.
Akşamdan her şeyi düzenli bir şekilde yerleştirir, yedek şarj aletimi bile unutmam.