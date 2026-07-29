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Sabah evden çıkış hızına göre senin dakiklik skorunu hesaplıyoruz!

Sabahları evden ışık hızıyla mı çıkıyorsun yoksa ağır ağır mı hazırlanıyorsun? Soruları cevapla, dakiklik skorunu öğren!

Sabah evden çıkış hızına göre senin dakiklik skorunu hesaplıyoruz!

Hazırsan başlıyoruz!👇

Sabah evden çıkış hızına göre senin dakiklik skorunu hesaplıyoruz!

1/8

Alarm çaldığında ne yaparsın?

Alarm çaldığında ne yaparsın?
Hemen kalkarım.
Bir kez erteleyip kalkarım.
Birkaç kez ertelerim.
Alarmı susturup uyumaya devam ederim.
2/8

Sabah hazırlanmak için ortalama ne kadar süre harcıyorsun?

Sabah hazırlanmak için ortalama ne kadar süre harcıyorsun?
20 dakika
35 dakika
50 dakika
Süre hiç belli olmuyor
3/8

Evden çıkmadan önce bunlardan hangisi en çok vaktini alıyor?

Giyinmek
Kahvaltı yapmak
Telefonla oyalanmak
Makyaj yapmak
4/8

Diş fırçalama seansın hangi aşamada gerçekleşiyor?

Diş fırçalama seansın hangi aşamada gerçekleşiyor?
Ayakkabılarımı giymeden önce fırçalarım.
Kombinimi yaptıktan sonra fırçalarım.
Yüzümü yıkadıktan sonra fırçalarım.
Sabah rutinim değişmez, kalkar kalkmaz fırçalarım.
5/8

Anahtarını en sık nerede bulursun?

Anahtarını en sık nerede bulursun?
Hep aynı yerde bulurum.
Çantamda tabii ki!
Masanın üzerinde durur.
Evin içinde arar dururum, nerede olduğu belli olmaz.
6/8

Evden çıkmadan önce aynaya kaç kez bakarsın?

Evden çıkmadan önce aynaya kaç kez bakarsın?
Bir kez bakar çıkarım, her dakika aynaya mı bakacağım?
İki kez bakar, kendimi kontrol ederim.
Birkaç kez oluyor.
Sayısını bile unuttum.
7/8

Sabah bunlardan hangisini içersin?

Kahve
Çay
Smoothie
Su
8/8

Son olarak iş veya okul çantanı ne zaman hazırlarsın?

Son olarak iş veya okul çantanı ne zaman hazırlarsın?
Evden çıkarken aceleyle içine ne bulursam fırlatırım, bazen boş çanta götürürüm.
Sabah evden çıkmadan tam 2 dakika önce panik içinde eşyaları arayarak hazırlarım.
Bir önceki akşam yatmadan önce kabataslak hazırlarım.
Akşamdan her şeyi düzenli bir şekilde yerleştirir, yedek şarj aletimi bile unutmam.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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