KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Sabah evden çıkmadan önceki haline göre dakiklik seviyeni ölçüyoruz!

Kimileri alarm bile çalmadan uyanır, hazırlanıp kahvesini içer ve tam vaktinde evden çıkar. Kimileri ise "Beş dakika daha..." derken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz! Peki sen sabah evden çıkmadan önce nasıl birisin? Verdiğin cevaplara göre dakiklik seviyeni söylüyoruz. 👇

Sabah evden çıkmadan önceki haline göre dakiklik seviyeni ölçüyoruz!

Sabah evden çıkmadan önceki haline göre dakiklik seviyeni ölçüyoruz!

1/8

Alarmın çaldığında ilk yaptığın şey hangisi?

Alarmın çaldığında ilk yaptığın şey hangisi?
Hiç beklemem, hemen kalkarım!
Birkaç kez erteleyip anca uyanırım.
Uyanır, biraz telefonda oyalanırım.
Alarmı kapatıp tekrar uyurum. 🙄
2/8

Evden çıkman gerekiyor ama hala hazırlanıyorsun, ne yaparsın?

Evden çıkman gerekiyor ama hala hazırlanıyorsun, ne yaparsın?
Panik yapmadan hızlanmaya devam ederim.
Biraz telaşlanırım.
Hiç beklemem, hemen çıkarım!
Geç kalırım, yapacak bir şey yok.
3/8

Kahvaltı konusunda nasılsın peki?

Kahvaltı konusunda nasılsın peki?
Kahvaltı yapmadan evden çıkmam!
Vaktim varsa yaparım.
Bir şeyler atıştırıp çıkarım.
Kahvaltıyı genelde atlarım.
4/8

Çantanı ve diğer eşyalarını ne zaman hazırlarsın?

Çantanı ve diğer eşyalarını ne zaman hazırlarsın?
Bir gece önceden hazır olur.
Sabah erkenden hazırlarım.
Çıkmadan önce son dakika hazırlarım.
Pek bir hazırlık yapmam.
5/8

Evden çıkmadan hemen önce en çok yaşadığın durum hangisi?

Evden çıkmadan hemen önce en çok yaşadığın durum hangisi?
Son bir kez her şeyi kontrol ederim.
Aynaya son kez bakarım.
Telefonumu veya anahtarımı ararım.
Sürekli bir şeyleri unutur geri dönerim. 🙄
6/8

Gideceğin yere ulaşım süresini nasıl hesaplarsın?

Gideceğin yere ulaşım süresini nasıl hesaplarsın?
Trafiği de hesaba katarak hesap yaparım.
Her ihtimale karşı yarım saat erken çıkarım.
Tam zamanında çıkmaya çalışırım.
Kaçta çıkarsam çıkayım hep geç kalırım.
7/8

Söyle bakalım, arkadaşların seni zaman konusunda nasıl tanımlar?

Söyle bakalım, arkadaşların seni zaman konusunda nasıl tanımlar?
Her zaman dakik biri olarak.
Her yere en erken giden o kişi...
Canı isterse erken gelebilen biri olarak.
Her zaman geç kalan...
8/8

Evden çıkarken genelde unuttuğun şey hangisi olur?

Evden çıkarken genelde unuttuğun şey hangisi olur?
Telefonumu şarj etmeyi unuturum.
Camları hep açık unutup geri dönüyorum.
Mutlaka bir eşyamı unuturum.
Genelde pek bir şey unutmam.
Anahtar Kelimeler:
Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.