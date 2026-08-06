Sabah evden çıkmadan önceki haline göre dakiklik seviyeni ölçüyoruz!

1/8
Alarmın çaldığında ilk yaptığın şey hangisi?
Hiç beklemem, hemen kalkarım!
Birkaç kez erteleyip anca uyanırım.
Uyanır, biraz telefonda oyalanırım.
Alarmı kapatıp tekrar uyurum. 🙄
2/8
Evden çıkman gerekiyor ama hala hazırlanıyorsun, ne yaparsın?
Panik yapmadan hızlanmaya devam ederim.
Hiç beklemem, hemen çıkarım!
Geç kalırım, yapacak bir şey yok.
3/8
Kahvaltı konusunda nasılsın peki?
Kahvaltı yapmadan evden çıkmam!
Bir şeyler atıştırıp çıkarım.
Kahvaltıyı genelde atlarım.
4/8
Çantanı ve diğer eşyalarını ne zaman hazırlarsın?
Bir gece önceden hazır olur.
Sabah erkenden hazırlarım.
Çıkmadan önce son dakika hazırlarım.
5/8
Evden çıkmadan hemen önce en çok yaşadığın durum hangisi?
Son bir kez her şeyi kontrol ederim.
Telefonumu veya anahtarımı ararım.
Sürekli bir şeyleri unutur geri dönerim. 🙄
6/8
Gideceğin yere ulaşım süresini nasıl hesaplarsın?
Trafiği de hesaba katarak hesap yaparım.
Her ihtimale karşı yarım saat erken çıkarım.
Tam zamanında çıkmaya çalışırım.
Kaçta çıkarsam çıkayım hep geç kalırım.
7/8
Söyle bakalım, arkadaşların seni zaman konusunda nasıl tanımlar?
Her zaman dakik biri olarak.
Her yere en erken giden o kişi...
Canı isterse erken gelebilen biri olarak.
8/8
Evden çıkarken genelde unuttuğun şey hangisi olur?
Telefonumu şarj etmeyi unuturum.
Camları hep açık unutup geri dönüyorum.
Mutlaka bir eşyamı unuturum.
Genelde pek bir şey unutmam.