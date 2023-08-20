Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı! Savrun Fay zonuna dikkat çekti: Stres birikimi arttı

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

NACİ GÖRÜR UYARDI: STRES BİRİKİMİ ARTTI

Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından Savrun Fay zonunda stres birikiminin arttığını vurgulayarak bir artçı deprem olduğunu ifade etti.

Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Maraş, Huğtaş-Göksun'da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı.

Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı.

Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük küçük depremler oluyor."



