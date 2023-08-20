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  4. Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı! Savrun Fay zonuna dikkat çekti: Stres birikimi arttı

Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı! Savrun Fay zonuna dikkat çekti: Stres birikimi arttı

20.08.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyardı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Görür, "Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı" dedi.

Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı! Savrun Fay zonuna dikkat çekti: Stres birikimi arttı

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

NACİ GÖRÜR UYARDI: STRES BİRİKİMİ ARTTI

Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından Savrun Fay zonunda stres birikiminin arttığını vurgulayarak bir artçı deprem olduğunu ifade etti.

Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Maraş, Huğtaş-Göksun'da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı.

Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı.

Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük küçük depremler oluyor."

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