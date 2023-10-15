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  4. Sabaha karşı feci kaza: 60 metre takla attı! Nedeni şaşırtmadı

Sabaha karşı feci kaza: 60 metre takla attı! Nedeni şaşırtmadı

15.10.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabaha karşı feci bir kaza meydana geldi. Güngören'de D-100 yan yolda aşırı hızla ilerlediği öne sürülen bir minibüs kontrolden çıkıp takla atarak savruldu. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Sabaha karşı feci kaza: 60 metre takla attı! Nedeni şaşırtmadı

Kaza, saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 yan yolda seyir halinde bulunan Aykut Onbaşı'nın kullandığı kapalı kasa minibüs, aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra D-100 Karayolu'na savrularak devrildi.

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Devrilen aracın ön camından fırlayan sürücü Aykut Onbaşı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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60 METRE KADAR TAKLA ATTI

Kazanın görgü tanığı Nedim Mehtioğlu, "Gördüğünüz sarı araba o taraftan takla atarak geldi. 60 metre kadar takla attı. Araçtan düşenlerden biri orada öldü zaten. Bir kişinin daha durumu ağırdı. Birinin de kolu falan kırılmıştı. Bariyerlere çarpıp takla atarak buraya kadar sürüklendi araç" dedi.

Öte yandan dün gecede aynı yerde yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

(DHA)

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