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  4. Sabahın ilk ışığında başlıyor gecenin kör karanlığına kadar her yerde onu arıyor!

Sabahın ilk ışığında başlıyor gecenin kör karanlığına kadar her yerde onu arıyor!

03.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da özel arazilerinin çitlerini atlayarak bahçeye giren bir kadın 3 yaşındaki köpeği zorla otomobiline bindirerek çaldı. Kadının görüntülerine ulaşan Merve Hekimoğlu, kadının ve köpeğinin bulunabilmesi için ailesi ile birlikte seferber oldu. Kadına seslenen Hekimoğlu, "Köpeğim Hisar'ı getirsin, söz veriyorum şikayetçi olmayacağım, ihtiyacı varsa maddiyatını karşılayacağım" dedi.

Sabahın ilk ışığında başlıyor gecenin kör karanlığına kadar her yerde onu arıyor!

Merve Hekimoğlu, Ambarlı Mahallesi'ndeki babasına ait tesisin bahçesine tuvalet ihtiyacını gidermesi için bıraktıkları 3 yaşındaki 'Hisar' isimli 'Golden' cinsi 3 yaşındaki köpeğinin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Hekimoğlu, saat 07.30 sıralarında otomobili ile 'U' dönüşü yaptıktan sonra park ederek inen bir kadının köpeğine seslendiğini, yanına gitmeyince çitlerin üzerinden atlayarak tasmasından onu sürüklemeye başladığını ardından aracına zorla bindirdiğini söyledi.

'GİTTİĞİ GÜNDEN BERİ YEMEK YEMEDİM''

Bu hırsızlık ile ilgili MOBESE ve çevredeki esnafın işyerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştığını, Avcılar'da her yere bu konuda ilanlar yapıştırdığını belirten Merve Hekimoğlu, şöyle dedi:
"O günden bu yana hiç yemek yemedim. Sabahın ilk ışıklarından gecenin kör karanlığına kadar ilanlar asıyorum. Köpeğimi getirirse söz veriyorum, şikayetimden vazgeçeceğim. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakası da belli olan bu otomobil üzerinde çalışma yapıyor. Görüntüler şu anda özel bir laboratuvarda üzerinde çalışılıyor. Bütün ailem emniyette, 'Hisar'ın bulunabilmesi için seferber oldu. O bizim için çok önemli. İlk günden bu yana yanımızda. Köpeği çalmak ona bir şey kazandırmayacak. Onu çalan kadının ihtiyacı varsa maddiyatını karşılayacağım. Aksi halde bütün Türkiye'ye eşkalini yayacağım."

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(DHA)

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