Sabahın ilk ışıklarında kısıtlamayı unutup denize koştular!

Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene de koronavirüs gölgesinde kutlandı. Dileklerini yazdıkları ve çizdikleri kağıtları suyla buluşturmak isteyen kişilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma önlemleri de engel olmadı.

Kısıtlamayı ihlal edenler, Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu parka akın etti. Hıdırellez inanışına göre, kağıtlara isteklerini çizenler, yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla gül yapraklarını şelalenin denizle buluştuğu noktadan suya attı. Dileklerini suya atan kişiler, denize doğru giden kağıtların arkasından uzun süre dua etti. Çoğu kişide maske olmadığı ve sosyal mesafenin de zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

KONYAALTI SAHİLİ BOŞ KALDI

Her yıl yüzlerce kişinin Hıdırellez sabahında akınına uğrayan Konyaaltı Sahili, bu yıl boş kaldı. Önceki yıllarda 1 gün önceden hazırladıkları notları ve dua kağıtlarını akan suya atmak için sahile gelenler, bu defa sahil şeridini boş bıraktı. Evleri denize yakın olanların ise sahilde oturup, dua ettiği görüldü.