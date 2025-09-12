Sabahları 10 dakikada en güzel şekilde hazırlanmak için tüyolar

1. Akşamdan kombininiz hazır olsun.



Sabah herkesin en büyük derdi kesinlikle aynı: "Ne giyeceğim?" stresi... Özellikle de uyku sersemi dolabın önüne geçip dakikalarca kıyafetlerinizle bakışıyorsanız erkenden hazırlanmayı unutun. Bunun çok basit bir çözümü var. Akşamdan ne giyeceğinize karar verip bir kenara kaldırın. Sabah da sadece üstünüze geçirin. Bu sayede zamandan epey tasarruf edeceksiniz.

2. Sabahları duşunuzu daha pratik şekilde alın.



Hızlı bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız, duşunuzu da en pratik şekilde almalısınız. Yani duş şımarması aşırı keyifli olsa da zamanla yarışırken sadece vakit kaybı olur. Mümkün olan en kısa sürede duşunuzu alın. Daha sonra da saçlarınızı kurulayın ve en kısa şekillendirme yöntemini seçin. Uzun uzun kremlenme adımını akşama bırakın...

3. Kıyafetlerinizi anında jilet gibi yapın!



Kıyafetinizi akşamdan hazırladınız ama sabah üstünüze giyince fark ettiniz ki ütüsü kırışmış... Başka kıyafet seçmek de çok vakit alacaksa hiç strese kapılmayın çünkü karşınızda Philips Philips 5000 Serisi El Tipi Buharlı Düzleştirici! Sadece 35 saniyede ısınan bu cihaz, en zorlu köşelere ulaşır ve en karmaşık katları, fırfırları ve manşetleri düzeltmek için tasarlanmış sivri ucu sayesinde kıyafetlerinizi hiç vakit kaybetmeden buharlayarak düzleştirir.

4. Hızlı makyaj tüyoları öğrenin!



Sabah makyajınızı daha az ürünle yapmayı tercih edin. Mesela yüzünüze dakikalarca fondöten sürmek yerine BB krem daha pratik bir tercihtir. Yüzünüze sadece ihtiyaç duyduğunuz bölgelere ufak dokunuşlar yapın. Zamanınızı çok fazla alacak makyaj malzemelerine eliniz giderse bir bakmışsınız ki dakikalar geçmiş ve çoktan geç kalmışsınız...

5. Kahvaltınız hem sağlıklı hem de pratik olsun.



Sabahları hazırlanırken çoğu kişi kahvaltı adımını atlıyor. Aslında pratik seçimlerle kahvaltıyı da hazırlanma sürecine dahil edebilirsiniz.Yoğurt ve müsli, meyve ve fındık gibi kombinasyonlar hem lezzetli hem de pratiktir.Kahvaltıyı atlamak tüm gün yorgun olmanıza neden olur. Üstelik bu öneriler akşamdan da hazırlanabilir. Sabah geriye sadece afiyetle yemek kalıyor.

6. Kombininize uygun aksesuarları seçin.



Sabah kombin derdi sadece kıyafetle kalmıyor! Daha bunun takısı da var... O da oldukça zaman alan bir iş. Eğer geceden takılarınızı seçmediyseniz sabah küçük bir kolye, saat veya tek bir küpe gibi seçimler yapabilirsiniz. Çünkü takı takmak da zamanla yarışırken vakit alan bir iş. Takamadığınız takıları da yanınıza alın, daha sonra takarsınız...

7. Çantanız her daim hazır olsun.



Cüzdan, telefon, anahtar ve şarj kablosu gibi her zaman yanınızda bulundurduğunuz eşyalarınızı mutlaka akşamdan çantanıza yerleştirin. Sabah bir de eşyalarınızı aramak size çok vakit kaybettirir. Önceden eşyaları hazırlamak, sizi büyük bir yükten kurtarır ve sabah zamanınızı daha iyi yönetmenizi sağlar.

8. Her zaman kendinize fazladan zaman bırakın.



Acele ile hazırlanmak sizi her zaman paniğe sürükler. Bu yüzden sabahları hazırlanırken kendinize fazladan birkaç dakika zaman bırakın. Bunu yapmak, unuttuğunuz şeyleri hatırlamanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca aceleci olmak enerjinizi de en dibe çeker. Güne daha kontrollü başlamak, çok daha neşeli hazırlanmak demek...

9. Alarmınızı hazırlanma sürenize göre iyi ayarlayın.



Evet, sabahları 5 dakika daha fazla uyumanın tadı hiçbir şeyde yok. Fakat o 5 dakikalık uyku sizi acele bir hazırlanmaya sürükleyebilir. Bu yüzden uykuya yenik düşmeyin ve her zaman hazırlanma sürenize sadık kalın. Yoksa yukarıda saydığımız hiçbir maddeye uyamazsınız ve her şey birbirine karışır...

10. Hazırlanma sıranızdan şaşmayın!



Sabahları hazırlanmak için belirlediğiniz bir sıra varsa bu yoldan şaşmamalısınız. Yoksa her şey birbirine karışır. Mesela, önce makyaj yapıp sonra kıyafetlerinizi giyiyorsanız her sabah bu rutinle devam edin. Hangi sırayla hazırlanacağınız her zaman belli olsun. Planlı bir şekilde hazırlanmak sabah telaşını ciddi şekilde azaltır.