Sabahları 5 dakika daha diyen 3 burç! Sizde bir türlü uyanmak istemiyorsanız...

Uyanmanın zorlu olduğu günlerde alarmı sürekli erteliyor musunuz? Uyumak çok tatlı geliyor gün içerisinde bile sürekli uyumak mı istiyorsunuz? Akşam gazetesinin haberine göre uykunuzu hiçbir zaman tam olarak alamamış hissediyorsanız Akrep, Yengeç veya Terazi burcu olabilirsiniz.

TERAZİ: Her zaman kendini düşünmeyi başaran Terazi burcu, uykusundan uyandırılmayı hiç sevmez. Tembelliği sevdiklerinden uyumayı da severler.

YENGEÇ: Yengeç burcu uyuyarak dinlenmeyi ve evde olmayı sever. Depresyonun acısını bile uyuyarak çıkartabilirler.

AKREP: Akrep burcu yorgunluğunu uykuyla atar. Bu yüzden sabah erken kalkmak ona göre değildir.

SABAHLARI ERKEN KALKMAK MUTSUZLUĞA NEDEN OLABİLİR

Öte yandan bu üç burç insanı sabah erken kalkmayı sevmedikleri gibi aynı zamanda da gün içerisinde uyumak isterler. Örneğin öğlen uyanmış olmalarına rağmen gün içerisinde fırsatını bulunca kestirmek isterler. Akrep, Yengeç ve Terazi burcunun bir araya gelmesi durumunda o evde top patlasa yine de duyan olmaz. Özellikle Akrep ve Terazi birlikte olacaksa vay o ev halkının haline… İkisi de uyanmak bilmeyeceği gibi bu iki burç insanının evine misafirliğe gitmekte sakıncalı. Eğer sabah erken uyanmak zorunda kalırlarsa suratları beş karış olabilir.



