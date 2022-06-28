Sabahları çocuk olduğunu düşünerek uyanıyor! Nişanlısını polise ihbar ediyordu

29 yaşındaki talihsiz genç Chloe Barnard hafıza kaybına neden olan ve nadir görülen bir beyin hastalığına sahip. Sabahları farklı bir yaşta olduğunu düşünerek uyanan genç kadın bu hafıza kaybı nedeniyle birçok sorun yaşıyor. Barnard’ın hafızası genellikle 24 saat içerisinde geri geliyor. Chloe Barnard hafıza kaybı yaşadığı sırada 6 yaşında olduğunu düşünerek yanında olan nişanlısı James’in pedofili olduğunu bile düşünmüş. Oldukça gerginlik ve korku yaşayan Barnard polisi aramak üzereyken ebeveynleri Trish ve David tarafından zorlukla sakinleştirilmiş.

“ANNEMİ VE BABAMI İSTİYORUM DEDİM”

Chloe, "Her yaşta olabilirim. Altı yaşıma döndüm. Bu korkunçtu. Bir gece James’in evinde kaldım ve bir anda uyandım. Aşağıya inerek evin içerisinde merdiven gördüm. Evi tanıyamasam da içerisinde yer alan merdiven nedeniyle evin benim olduğumu düşünerek altı yaşında olduğumu sandım. Eşim benim olduğunu bilmediğim köpekle kanepedeydi. Merdivenlere oturdum ve 'Sen kimsin ve köpek kim? Annemi ve babamı istiyorum' dedim.”

GEREKİRSE ONA ZARAR VEREBİLİRDİM

“Panik yapmaması gerektiğini biliyordu. Beni yukarı çıkardı ve tamamen çıplak yatağa girerek yatmamı söyledi. Ona bir pedofili ile yatağa girmediğimi ve annemi istediğimi söyledim. Polisi aramaya çalıştım ama telefonumu aldı. Bana dokunmasını istemedim. Gerekirse ona zarar verebileceğimi bildiğim için bir İngiliz anahtarı aldım.”

ERTESİ SABAH HER ŞEY NORMALE DÖNMÜŞTÜ

"Onunla ne yapacağımı sordu ve bana yaklaşırsa ona vuracağımı ve annemle babamı istediğimi söyledim. Beni sakinleştirdi ve 'Anneni ve babanı tanıyorum' dedi. Onları aradık ve anlattılar ve ertesi sabah uyandığımda tamamen iyiydim.”

“ANNEM BİRBİRİMİZİ SEVDİĞİMİZİ VE NİŞANLANDIĞIMIZI SÖYLEDİ”

"Başka bir sefer 16 yaşıma geri döndüm. Uyandım ve James'e kim olduğunu sordum ve o benim hafıza kaybı geçirdiğimi biliyordu bu yüzden beni kamyonunda çalışmaya götürdü, nerede olduğumu bilmediği bir evde bırakmadı. Annem ve babamın onunla olduğumu bilip bilmediklerini sordum ve onları aramasını istedim ve annem birbirimizi sevdiğimizi ve nişanlandığımızı söyledi.

BENİ KAÇIRDIĞINI SANDIM

"Ona inanmak istedim ama inanmadım ve benim için gerçekten zordu. Ona biraz ihtiyacım olduğunu söyledim, bu yüzden bir serviste durduk ve tuvalet kuyruğundaydım ve arkasındaki personele bakıyordum. James'e belli etmeden dikkatlerini çekmeye çalışarak polisi aramalarını istedim. Beni kaçırdığını sandım. Bir görevli iyi olup olmadığımı sordu ve emin olmadığımı söyledim, şoförü tanımıyordum annem iyi olduğunu söyledi ama ben emin olamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Polisi aramayı teklif ettiler ama annem iyi olduğunu söylediği için başını belaya sokmak istemedim. Kamyona geri döndüm ve uyudum ve kendime geldiğimde 19 yaşındaydım, bu James'i tanımamın bir yılıydı.”

GEÇİRDİĞİ FELÇLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Chloe'nin birkaç ayda bir genellikle stres veya uykusuzluk nedeniyle tetiklenen bir nöbeti var. Ancak sağlık görevlileri, 19 yaşındayken geçirdiği felçle bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Chloe, yorgunluğun ve stresin büyük bir faktör olduğuna inanıyor, bu yüzden bolca uyumaya ve olabildiğince sakin kalmaya çalışıyor ama her an herhangi bir nöbet geçirebilir.



