Sabahları daha enerjik uyanmak herkesin hayali! Ama nasıl yapacağız?

1. Sabah rutini oluşturmakla işe başlayın.



Enerjik uyanmanın en önemli adımlarından biri de düzenli bir sabah rutini oluşturabilmek. Aynı saatte uyanarak ve belli şeyleri yapmayı alışkanlık haline getirerek biyolojik saatinizi de düzenlemiş olursunuz . Yavaş yavaş vücudunuzu sabahları harekete geçirecek aktiviteler ekleyin. Bir bardak su içmek, hafif bir gerinme hareketi yapmak, nefes egzersizleri gibi. Başlangıçta zorlayıcı olacaktır ama zamanla vücut bu rutine alışacak ve sabahları misler gibi olacaksınız. Meditasyon yapmayı da ihmal etmeyin.

2. Daha iyi bir uyku için bulunduğunuz ortamı düzenleyin.



Enerjik uyanmanın en büyük anahtarı, kaliteli bir uyku kuşkusuz. Bu yüzden uyumadan önce odanızı rahatlatıcı bir hale getirmek mühim. Işıkları kısıp, sakinleştirici bir ortam yaratmalısınız. Elektronik cihazlardan uzak durun, çünkü bu cihazlar uyku düzeniniz için pek de dost değiller. Ayrıca, odanın sıcaklığını ve nem oranını da kontrol etmelisiniz. Bunun için de hava temizleyicilerden yardım alabilirsiniz. Bu şekilde gece boyunca daha derin bir uyku çekmiş olacak ve sabahları daha dinç uyanacaksınız.

3. Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi ile hızlıca kıyafetlerinizi hazırlayabilirsiniz.

Sabahları erken kalkıp her şeyi toparlamak zor fakat pratik ve hızlı çözümler işinizi kolaylaştıracak. Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi ile bu dertten kurtulabilirsiniz! Dikey/yatay kolay kullanım sağlerken aynı zamanda sadece 35 saniyede kullanıma hazır oluyor. Güçlü buhar teknolojisi sayesinde giysilerinizi hızlıca ve zahmetsizce kırışıklıklardan kurtaracaksınız. Zamanınızı kendinize ayırın.

4. Soğuk duş almayı denediniz mi?



Soğuk suyun vücudunuz üzerindeki etkisi düşündüğünüzden çok daha fazla! Soğuk duş alarak kan dolaşımınızı hızlandıracaksınız bu da tabii ki ayılmanızı sağlayacak doğal olarak. Aynı zamanda bağışıklık sisteminiz için de pek mühim. Eğer tamamen soğuk suya girmek istemezseniz duşun son 30 saniyesini soğuk suyla tamamlayarak da bu etkileri hissedebilirsiniz.

5. Egzersiz olmadan olmaz!

Hareket etmek harika bir şey. Çok şeyi değiştiriyor. Sabah ilk iş olarak esneme hareketleri yapabilir, kısa bir yürüyüşe çıkabilir veya hafif bir egzersiz rutini uygulayabilirsiniz. Spor salonuna gitmeye vaktiniz yoksa 5-10 dakikalık basit bir pilates programı bile gün boyunca enerjinizi yükseltecek.

6. Kahvaltıyı atlamayın.



Sabahları enerjik hissetmek için vücudunuzun yakıta ihtiyacı var. Protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlarla dengeli bir kahvaltı yaparak güne mükemmel bir başlangıç yapmış olursunuz. Özellikle yumurta, yulaf ezmesi, avokado veya fındık ezmesi gibi doyurucu besinleri içeren bir kahvaltıyla bütün günü kurtarmış olur ve insanları enerjinize hayran bırakacaksınız.

7. Kafeini bilinçli şekilde tüketin.

Sabah kahvesi vazgeçilmez olabiliyor anlıyoruz ancak kafeini bilinçli tüketmek sağlık için çok hassas bir konumda. Uyandıktan hemen sonra değil yaklaşık bir saat sonra kahve içmelisiniz zira kortizol seviyenizi dengelemesi de gerekiyor.

8. Akşamdan plan yaparak sabah stresinizi yok edin.

Sabahları daha az stres yaşamak için bir gece önceden hazırlık yapmayı alışkanlık haline getirin. Ne giyeceğinize, kahvaltıda ne yiyeceğinize ve çantanızda olması gerekenlere önceden karar vererek sabahları zaman kazanacaksınız. Hazırlanın ve direkt çıkın, çok ama çok kolay!

9. Güne gülümseyerek başlayın.



Gülmek tüm sorunları ortadan kaldıracak. Pozitif başayan bir günde de otomatik olarak daha zinde hissedeceksiniz. Yüzünüz hep gülsün.