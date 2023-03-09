Sabahları yaşanan bu belirtiye dikkat! İnmenin önemli uyarıcısı

İnme nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor veya kalıcı sakatlıklar yaşıyor. Erken müdahale edilmenin en önemli olduğu sağlık sorunları arasında yer alan inmenin belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Beyne giden kan akışında ani bir durma, organın hangi bölümünün etkilendiğine bağlı olarak birkaç yoldan biriyle ortaya çıkabiliyor. Bazen göze giden kan akışı kesilerek göz felcine neden olur. Erken teşhis edilirse durum tedavi edilebilir olsa da, daha ciddi bir inmenin habercisi olabilir

ERKEN UYARI VERİYOR

Gözlere giden küçük kan damarlarındaki erken hasarın yaklaşmakta olan kardiyovasküler hastalığı tahmin edebileceğine dair artan kanıtlar var. Bazen bu blokajlar bulanıklık, karanlık alanlar veya gölgeler gibi görüşte ani değişikliklere neden olur. Harvard Health, "Oküler (göz) felçleri daha ciddi bir felç habercisi olabilir" diye uyarıyor.

TEDAVİ ERTELENİRSE SORUN BÜYÜK

Bir göz çarpması meydana geldiğinde, neredeyse her zaman gözlerden sadece birinde olur. Neyse ki, daha küçük arterlerde daha az ciddi bir tıkanıklık olduğunda görüş yüzde 80 oranında geri gelir. Bununla birlikte, optik sinirin ön kısmında bulunan dokulara kan akışının olmaması, tedavi ertelenirse görme için ciddi sonuçlara yol açabileceğinden, durum tehlikeli olmaya devam etmektedir.

GÖRME KAYBI TEK GÖZDE YAŞANIR

Optik sinir, sinyalleri beyne iletir ve milyonlarca sinir lifi ve kan damarı taşır. Besin ve oksijen tedarikinden tamamen kesildiğinde, sinir dokusu hasar görür ve bu da görme kaybına neden olabilir. Penn Üniversitesi web sitesi şöyle diyor: "Göz felci olan kişilere genellikle çok az uyarı verilir. Göz felci olan çoğu insan, sabahları ağrısız uyandığında bir gözünde görme kaybı olduğunu fark eder. Bazı insanlar, görme alanlarının üst veya alt yarısını etkileyen, görüşlerinde karanlık bir alan veya gölge fark eder."

BAZI KİŞİLERİN RİSKİ ÇOK DAHA FAZLA

Sağlık kurumu şunları ekliyor: "Diğer belirtiler arasında görsel kontrast kaybı ve ışık duyarlılığı yer alır." Penn Medicine, bazı kişilerin disk şekillerinden dolayı bu duruma yakalanma riskinin daha yüksek olabileceğini açıklıyor. Bunun nedeni, beyne giden ve optik sinirden aşağıya giden sinir liflerinin göze optik foramen olarak bilinen bir delikten girmesi gerektiğidir. Bir kişinin açıklığı ortalamadan daha küçükse, bu, optik sinirlerin kalabalıklaşmasına neden olabilir. Sağlık kuruluşu, "İlişki iyi anlaşılmasa da, önemli kardiyovasküler hastalığı olan ve ayrıca Viagra ilacı alan kişiler hastalık için daha fazla risk altındadır" diye ekliyor.



