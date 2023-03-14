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Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan karaciğer yağlanmasını bitiren mucize kür tarifi

14.03.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer yağlanması genellikle fazla kilolu veya fazla alkol kullanan bireylerde görülmektedir. Karaciğerde biriken yağlar ile meydana gelen bu hastalık kendini özellikle, yorgunluk, halsizlik, terleme ve karnın sağ üst kısmında dolgunluk hissi gibi belirtilerle gösteriyor. Hastalığın belirtileri görüldüğü takdirde mutlaka bir uzmana danışılmalı. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karaciğer yağlanmasını kesin çözen bir kür tarifi paylaştı.

Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan karaciğer yağlanmasını bitiren mucize kür tarifi

Hareketsiz ve sporsuz yaşam, doğal olmayan besinlerin tüketimi ve yağ ve karbonhidrat tüketimindeki artış gibi nedenler karaciğer yağlanmasına yol açabilir. karaciğer yağlanması belirtileri görüldüğü takdirde uzman hekime başvurulmasının ardından doğal çözüm yolları aranabilir. Prof. Dr. İbrahim Saraçolu'nun verdiği maydanoz limon kürü tarifi haberimizde...

karaciğer yağlanması

PROF.DR İBRAHİM SARAÇOĞLU PAYLAŞTI

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu karaciğer yağlanması hakkında konuştu. Saraçoğlu, "Karaciğerin sağlıklı çalışabilmesi için en önemli kür maydanoz limon kürüdür, bunu unutmayın. Bu kür, karaciğerde birikmiş toksinleri atar, karaciğer yağlanmasını kesin olarak ortadan kaldırır. Sporla, diyetle başaramadığınız durumlarda maydanoz limon kürü imdadınıza yetişir. Karaciğer ne kadar yağlı ise kalp krizi geçirme riskiniz de o kadar yüksektir. Ben yılda 2 kez 15'er gün bu kürü yapıyorum. Bu adeta bir mucize. " sözlerine yer verdi.

YORGUN UYANANLAR DİKKAT!

Karaciğer yağlanması kürünü paylaşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önemli uyarılarda da bulundu. Saraçoğlu, 8 saat uyku uyuduğunuz halde hala yorgun uyanıyorsanız çok büyük bir ihitmalle karaciğeriniz yağlanmış demektir. " dedi.

maydanoz limon kürü

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ TARİFİ

15 - 16 adet saplı maydanoz, 1 adet limon ve 1 su bardağı (200 ml) su robota atılarak çekilir. Elde edilen yeşil posalı karışım sabah aç karnına içilir. Bu kürü 15 gün boyunca yapabilirsiniz. Bu kür karaciğer yağlanmasını bitirmenin yanında kolesterol düşürücü etkiye de sahiptir.


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limon maydanoz kolesterol kalp krizi karaciğer yağlanması

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