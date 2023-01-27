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  4. Sabahtan başladı gece durmadı! Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Sabahtan başladı gece durmadı! Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

27.01.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırtına, sağanak ve sel... Antalya sabah saatlerinden itibaren kâbusu yaşıyor. Erken saatlerde etkili olan fırtına yerini önce yağışlara ardından sele bıraktı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı sürücüler yolda kaldı. Bir dereye düşen otomobil ise korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde iniş yapmak isteyen bir uçağın kanadına yıldırım düşmesi ise yürekleri ağza getirdi.

Sabahtan başladı gece durmadı! Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘turuncu’ kodla uyardığı turizm kenti Antalya’da, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde etkili olan fırtına akşam saatlerinde yerini yağışa bırakırken bazı araçlar yolda kaldı, İstanbul-Antalya seferini yapan bir uçağa ise yıldırım isabet etti.

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SABAH BAŞLADI, AKŞAM DURMADI

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu' kod uyarısı verdiği turizm şehri Antalya’da, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, öğleden sonra fırtınaya dönüşürken, akşam saatlerinde ise sağanak yağış etkili oldu. Yağış, kent merkezinin birçok noktasının yanı sıra Konyaaltı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

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OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ

Çakırlar bölgesinde etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, Boğaçayı deresinde su debisinin yükselmesiyle yol trafiğe kapandı. Çakırlar bölgesinde ise bir otomobilin dereye düştüğü görülürken, içerisinde bulunan kişilerin itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yakın mahallelerden Hurma’da da yayalar yağış ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

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VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda da etkili yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken birçok otomobil yolda kaldı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Bazı araç sürücüleri su birikintisinden güçlükle geçerken bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı.

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UÇAĞIN KANADINA YILDIRIM İSABET ETTİ

Antalya'da etkisini sürdüren fırtına, hava yolu trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul-Antalya seferini yapan bir uçağın Antalya'ya inişi sırasında uçağın kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmazken, bir yolcu o anı cep telefonuyla kaydetti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı ile sağanak ve şiddetli yağışın cumartesi günü de etkisini sürdüreceği belirtildi.

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antalya sel yağmur meteoroloj

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