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Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2022 Şaban ayı hangi güne denk gelecek?

22.02.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı, mübarek 3 ayların ikincisidir. Berat Kandili'ni de içinde barındırır. Şaban ayının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü idrak etmişti. Üç aylar, İslam alemi tarafından oldukça önemlidir. Peki Şaban ayı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2022 Şaban ayı hangi güne denk gelecek?

Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır. İslam'a göre ise Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Müslümanların bolca ibadet ettiği Şaban ayının ne zaman idrak edeceği İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. 2 Nisan'da ise Ramazan ayı başlayacak. 1 Mayıs 2022'de Ramazan ayı bitince üç aylar sona erecek.

ŞABAN AYI İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ NELER?

Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadelere yer verildi:

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.

Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.

Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2022 Şaban ayı hangi güne denk gelecek?

HZ.MUHAMMED'İN (S.A.V) ŞABAN AYI HADİS-i ŞERİFLERİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Sonrasında 100 kez:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Sonrasında 100 kez:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir kez:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Sonrasında 100 kez:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

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