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Şaban ayı ne zaman girecek, ayın kaçında? Şaban ayı 2023 başlangıç tarihi ne?

14.02.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Müslümanlar için oldukça önem teşkil eden üç aylar 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak'ta başladı. Üç aylar diye ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları hicri takvime göre idrak ediliyor. Peki, Şaban ayı ne zaman girecek, ayın kaçında? Şaban ayı 2023 başlangıç tarihi ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Şaban ayı ne zaman girecek, ayın kaçında? Şaban ayı 2023 başlangıç tarihi ne?

Mübarek üç ayların içerisindeki ikinci ay ve aynı zamanda Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan üç aylar takvimi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

ŞABAN AYI NE ZAMAN GİRECEK, AYIN KAÇINDA?

Üç Aylar, bu yıl Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başladı. Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı gününden itibaren idrak edilecek.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.

Şaban ayı 2

ŞABAN AYI NEDİR?

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

“Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim.” (Nesai, Savm, 70.)

Şaban ayı 1

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin." (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa'ban ayında nazil olmuştur.

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