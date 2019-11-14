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Şaban Vatan ve beraberindeki 3 şahıs adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 22:42 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Tuba Demir ile Kazım Kızıl, olayın tanığı Mürsel Küçükal’ı darp edip tehdit ettikleri gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Tuba Demir ile Kazım Kızıl, olayın tanığı Mürsel Küçükal’ı darp edip tehdit ettikleri gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları biten Şaban Vatan ve diğer üç kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. isimli kişinin yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı. “Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini” geldiği ihbarını alan polisler yapılan araştırma sonucu seslerin Şaban Vatan’a ait olduğu öğrenilen atölyeden geldiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucu Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili ifade veren Mürsel Küçükal’ı, Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Tuba Demir ile Kazım Kızıl’ın atölyeye kapattığı ve darp ettiği tespit edildi. Küçükal’ın şikayeti sonrası olaya karışan Şaban Vatan ve beraberindeki Canan Coşkun, Zeki Kızıl ve Tuba Demir, sabah saatlerinde Eynesil ilçesinde gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, mağdur Mürsel Küçükal’ın alınan ilk ifadesinde, tanımadığı ince uzun boylu kadın bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan’ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söylediğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü ve şahısların Rabia Naz’ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediğini söyleyerek zorla süründürüldüğünü kaydetti. Küçükal, daha sonrasında Şaban Vatan ve yanında bulanan Canan Coşkun, Kazım Kızıl ile Tuba Demir’in pimapen atölyesine kendisini soktuklarını tehdit ve göz dağında bulunduklarını ifade etti.
Küçükal’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
MHP Ordu Milletvekili ve Komisyon Üyesi Cemal Enginyurt ise konuya ilişkin mecliste basın toplantısı düzenlerken şunları söyledi:
"CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü hanım efendinin danışmanı olduğunu söyleyen Canan Coşkun, olayda tek gördü tanığı olan Mürsel Küçükal’ı evine giderek komisyonun çalışmaları devam ediyor ve sizi tekrar olay yerinde dinlemek istiyor diyerek Küçükal’ı olay yerine getiriyor. Olay yerine gelindiğinde baba Şaban Vatan, gazeteci olduğu söylenen Kazım Kızıl, Tuba Demir’de olay yerine geliyor. Biz şahit Mürsel Küçükal’a komisyon olarak dinlediğimizde bize, ‘şurada yatıyor ve sırt üstü sürünüyordu’ diye beyan ettiği ifadesine göre kendisine ‘göster bakalım’ diyerek 4 defa süründürülüyor. Sanki bir olay yeri incelemesi yapılıyor gibi araştırma komisyonumuzun adı kullanılarak hiçbir sıfatı olmayan ve araştırmalarımıza göre Jale hanımın resmi danışmanı olmayan ama Jale hanım tarafından bize komisyonda danışmanım diye taktim edilen Canan Coşkun, şahit Mürsel Küçükal’ı süründürüyorlar."

"İfadeni değiştirirsen sana ev alırız”
Engünyurt, Mürsel Küçükal’ın eşi de olay yerine gelip ‘siz komisyon üyesi olmazasınız’ diyerek itiraz ettiğini belirterek, "Bunun üzerine bu 4 arkadaş Mürsel Küçükal’a ‘sen ifadeni değiştir, gerekirse sana ev alırız, para veririz diyerek’ rüşvet teklif ediliyor. Bunu reddederek polise başvuruyor" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi
12 Nisan 2018 günü Rabia Naz Vatan’ın evinin önünde ağır yaralı şekilde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan’ın iddiasına göre 11 yaşındaki kızı Rabia Naz’a bir araç çapmış ve daha sonra evin önüne bırakıldığını belirtilmişti.
TBMM tarafından kurulan 12 kişilik komisyon üyesi geçtiğimiz Cuma günü Eynesil ilçesine gelerek Vatan ailesini ziyaret edip olayla ilgili toplamda 14 kişiyi dinledi.

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