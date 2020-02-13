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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıkmıştı! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 4 kabin memurunun, uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını söyledikleri, kazadan dolayı şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıkmıştı! Yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Soruşturma kapsamında bugüne kadar ifadesine başvurulan 165 kişinin arasında uçakta görevli 4 kabin memurunun da olduğu öğrenildi. Kabin memurlarının güvenlik görevlilerine verdikleri ifadelerinde uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını söyledikleri, kazadan dolayı şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

İfadesi alınan bazı yolcuların şikayetçi oldukları bazılarının da şikayetçi olmadıkları, 8'i Türk, 5'i de yabancı olmak üzere 13
yolcunun ifadesinin de henüz alınmadığı kaydedildi.

Öte yandan uçaktaki kara kutunun kaza kırım ekibi ve ABD'den gelen Boeing yetkilileri ile birlikte Almanya'ya götürülerek orada inceleneceği öğrenildi. Kaza kırım ekibi ve ABD'li yetkililerin çalışmaları sonucu hazırlanacak olan ön raporun bir ay içinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen uçak kazası

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