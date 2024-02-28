Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal!

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29.02.2024 tarihinde, saat 13:00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle bu sabah saatlerinde uçuşlarda aksama meydana gelmişti.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





