HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yardımcı pilotun ifadesi ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yardımcı pilotun ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 12:26 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yardımcı pilotun ifadesi ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.

YARDIMCI PİLOTUN HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.

KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ İDDİASI

Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi. Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Malatya Valiliği yıkılacak bina sayısını açıkladıMalatya Valiliği yıkılacak bina sayısını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası yardımcı pilot pilot ifadesi Sabiha Gökçen Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya Valiliği yıkılacak bina sayısını açıkladı

Malatya Valiliği yıkılacak bina sayısını açıkladı

İş arkadaşlarını 'çok çalıştığı için' döverek öldürmüşler

İş arkadaşlarını 'çok çalıştığı için' döverek öldürmüşler

14 günlük koronavirüs karantinası sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

Karantina sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

Erzurum'da evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

4 gündür haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu

İzmir'de gri civa operasyonu! Gözaltılar var

İzmir'de ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL

Baldızını boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Mahkemede sanığa büyük şok

Baldızını vahşice öldürmüştü! Mahkemede sanığa büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.