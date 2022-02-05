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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turistten kafe çalışanına taciz! Çığlığını duyan koştu

05.02.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iğrenç bir olay yaşandı. Romanyalı turist Razvan-Constantin Ursache (24), 23 yaşındaki kadın kafe çalışanını taciz etti. Kadının bağırma seslerini duyanlar polise haber verdi. Gözaltına alınan Romanyalı turist hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Taciz anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı. İşte olayın detayları!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turistten kafe çalışanına taciz! Çığlığını duyan koştu

İğrenç olay 3 Şubat saat 01.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlar bölümünde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre İtalya'nın Milano şehrine uçmak için havalimanına gelen Romanya uyruklu Razvan-Constantin Ursache (24), kafede çalışan 23 yaşındaki bir kadına önce öpücük attı. Kasanın arkasına geçen Ursache, kadını bileğinden tutarak elinden öperek sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kadının bağırma seslerini duyan başka bir kafenin çalışanları ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli Ursache'nin olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği de öğrenildi.

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SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Gözaltına alınan Ursache, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TURİST YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddederek şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelinin kadını taciz ettiği ve kasanın arkasına geçtiği anların fotoğrafı da ortaya çıktı.

DHA

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