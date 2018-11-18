HABER

Sabiha Gökçen’deki 'Seksek' alanları çoğalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kurulan “Seksek” alanlarının sayısı  çocuk yolcuların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle artıyor.

Sabiha Gökçen’deki 'Seksek' alanları çoğalıyor

Sabiha Gökçen’deki “Seksek” alanları çoğalıyor

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kurulan “Seksek” alanlarının sayısı çocuk yolcuların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle artıyor.

Türkiye’nin şehir havalimanı Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı,terminal içerisinde yaptığı yenilikler ile örnek teşkil etmeye devam ediyor. 29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında terminal içerisine konulan “Seksek” alanlarının sayısı, çocuk yolcuların yoğun ilgisi nedeniyle artırılıyor.

İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Demirören Haber Ajansı (DHA)’ya yaptığı açıklamada, "Bundan yaklaşık 7 ay önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Günü İstanbul Sabiha Gökçen olarak farklı bir uygulama yapmak istedik. Arkamda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Giden yolcu katında bu 'Seksek' oyun alanını hayata geçirdik. O gün sadece çocuk misafirlerimiz değil, anneleri, babaları, havalimanı çalışanları seksek uygulamasına çok büyük ilgi gösterdiler. Bu yoğun ilgi nedeniyle bu seksek uygulamamızı kaldırmamaya karar verdik" dedi.

“AMACIMIZ ÇOCUK DOSTU HAVALİMANI OLABİLMEK”

Canan Soysal, İSG olarak amaçlarının yolcu dostu havalimanı olmalarının yanında çocuk dostu havalimanı olabilmek olduğunu belirterek, "7 aydır buradan geçen yolcularımız, personelimiz günün stresini atmak için Seksek alanımıza uğruyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı her alanda öncü bir havalimanı. Burada da öncü bir rol üstlendik. Bugün başka havalimanlarında benzer uygulamaların hayata geçtiğini görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Amacımız yolcu dostu havalimanını aynı zamanda çocuk dostu bir havalimanı haline getirmek O yüzden seksek uygulamamızı terminal içerisinde başka noktalara da uygulamak istiyoruz. Sadece seksek değil, başka zemin uygulamalarımızı faaliyete geçirip çocuk yolcularımızın daha keyifli zaman geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen’deki 'Seksek' alanları çoğalıyor

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Yangın çıkan iş yerinden çıkarılan Atatürk resmini böyle temizlediYangın çıkan iş yerinden çıkarılan Atatürk resmini böyle temizledi
Beylikdüzü Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi açıldıBeylikdüzü Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.