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  4. Sabit diskten fotoğrafı çıktı! Yüz tanıma sistemi sayesinde kıskıvrak yakalandı

Sabit diskten fotoğrafı çıktı! Yüz tanıma sistemi sayesinde kıskıvrak yakalandı

29.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, ele geçirilen sabit diskten fotoğrafı çıkan DEAŞ şüphelisi polisin takibi sonucu Afyonkarahisar'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Sabit diskten fotoğrafı çıktı! Yüz tanıma sistemi sayesinde kıskıvrak yakalandı

Çorum’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen sabit diskten fotoğrafı çıkan zanlı, Afyonkarahisar’da polisin başarılı takibi ile yakalandı.

SABİT DİSKTEKİ FOTOĞRAFI ELE VERDİ

Edinilen bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen sabit diskin içerisinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Ele geçirilen fotoğraflardan birinde yer alan Irak uyruklu Younes Husseın Assı Julaıbawı isimli şüphelinin yüz tanıma sisteminden Afyonkarahisar’da olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şahsın Güvenevler Mahallesi civarında olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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