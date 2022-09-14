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Sabit numaralardan gelen telefonlar vatandaşı bezdirdi! "Yüzlercesini engelledim"

14.09.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle 0 850'li numaralardan ve "evde internet kampanyası" adı altında gelen telefonlar vatandaşı adeta bezdirdi. Geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili yapılan çalışmalara rağmen önüne geçilememesi büyük bir sorun haline geldi. Kurumsal şirketlerin de kullandığı 0 850'li numaralar yüzünden önemli telefonların da açılmadığını belirten kullanıcılardan şikayetler yağmaya başladı.

Sabit numaralardan gelen telefonlar vatandaşı bezdirdi! "Yüzlercesini engelledim"

Ağırlıklı olarak internet aboneliği adı altında, özellikle de 0 850'li numaralardan gelen aramalar vatandaşı çileden çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda, hayata geçirilen düzenleme ve cezai yaptırımlarla bunun önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmıştı ancak vatandaşlar halen bir çözüm bulunamadığını belirtti. Twitter'da çok sayıda kullanıcıdan şikayet yağarken çok sayıda numara engellediğini belirten vatandaşların sayısı da artıyor...

ENGELLENSE DE DURMUYORLAR

Vatandaşlar, başta 'evden internet kurulumu' konusu olmak üzere banka, hava yolu şirketi, tele alışveriş gibi konularda 0850’li numaralar tarafından defalarca aranıyor. Kurumsal firmaların da tercih ettiği 0850’li hatlardan gelen aramalara ‘şüpheli’ olduğunu düşünerek cevap vermeyenler de var. Ancak kurumsal arama olabileceğini düşünerek cevap verip dolandırıcıların tuzağına düşenler soluğu adli makamlarda almak zorunda kalıyor. Engellenmesine rağmen 0850 ile başlayan numaraların tacizi günler boyu sürerken durumdan şikayetçi olan vatandaşlar bu konuda bir çözüm bekliyor.

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KESİLEN CEZAYA RAĞMEN ARAMALARA DEVAM

Öte yandan, geçtiğimiz yıl itibarıyla Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçerek 2021’de bu yöntemle vatandaşlara internet satmaya çalışan 0850’li hat işletmecilerine 11 bin TL ceza kesti. Ancak aynı firma yine vatandaşları arayarak o meşhur “İnternetsiz ev kalmasın’, ‘Aylık 44 TL’ye sınırsız internet’ şeklindeki bant kayıtlarını dinlettirmeye devam ediyor. Karar'da yer alan habere göre, internetteki şikayet sayfalarında bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlar yaşadıklarını yazarken bu aramalar nedeniyle hat işleticilerine karşı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) şikayette bulunuluyor.

"KURUMSAL ŞİRKETLER KULLANIYOR"

Vatandaşlar, TBMM’ye de başta, 0 850’li hatlar olmak üzere çok sayıda şikayet başvurusu yapıyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ise geçtiğimiz ay TBMM’ye gönderdiği raporda, 0 850’li hatların 0 532 gibi mobil ve diğer 0 212 gibi sabit numaralardan farkının bulunmadığını, yalnızca dolandırıcılık amaçlı kullanıldığına ilişkin yanlış algı olduğunu ve bu numaraların pek çok kurumsal şirket tarafından kullanıldığını belirtmişti.

"YÜZLERCE NUMARA ENGELLEDİM"

Bu numaralardan yapılan aramaların dolandırıcılar tarafından yapılıp yapılmadığını ayırt edemeyen vatandaşlar soruna bir çözüm bekliyor. Konu sık sık sosyal medya gündeminde de yer alıyor. Bir Twitter kullanıcısı bu hatlardan yapılan aramalarla ilgili olarak, “0850’li ve 0212’li telefonların tacizi ne zaman bitecek bilgisi olan var mı? Yüzlerce numara engelledim ama bitmiyor her gün farklı bir numara arıyor. Hani yasaklanacaktı bu aramalar” diyerek tepki gösterdi.

ŞİKAYETLER GİDEREK ÇOĞALIYOR

Bir başka Twitter kullanıcısı da “0850 olan numaraları asla açmıyorum bankalar beni rahat bırakamadığı için hep onlar sanıyorum” diyerek ayrım kargaşası yaşadığına dikkat çekiyor. Bir başka kullanıcı ise “Geçen ay sadece 48 numarayı engelledim. ‘İnternet sözleşmeniz bitmiştir’ diyerek başlıyorlar konuşmaya. Hepsi aynı şebeke. Devlet buna nasıl çözüm bulamaz? Enerjimizi zamanımızı çalıyorlar, bu da bir hırsızlık değil mi?” diye tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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