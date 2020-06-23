Saç dökülmesi: Neden olur, nasıl geçer?

Doğal aksesuarlar konumunda olan saçlar hem kadınlar hem de erkekler için aynı niteliği taşır. Günlük hayattaki bakımın ve güzelliğin tamamlayıcısıdır. Bu nedenle bazı problemler sonucunda dökülen saçlar dış görünüşle ilgili problem yaşanmasına sebep olur. Gerek bazı yanlış uygulanan bakımlar gerek çeşitli çevresel faktörler yüzünde saçlar yıpranarak dökülebilir. Bu sorunu çözebilmek adına öncelikle dökülmenin nedeninin araştırılması ve buna uygun bir tedavi yöntemi izlenmesi gerekir.
Saçkıran hastalığını asıl olarak tetikleyen durum ağır bir depresyon ya da çeşitli psikolojik sorunların yaşanmasıdır. Oval şekilde yaşanan dökülmeler dışarıdan bakıldığı zaman fark edilebilir. Bu da hastanın psikolojisinin daha da çok bozulmasına enden olur.
Stresin fiziksel bulgularının rastlandığı ilk yapılar saçlardır. Stresin hormonlar üzerinde yarattığı tahribat saç derisinde de yaşanır ve dökülmeler ortaya çıkar. Ayrı bozulan hormonların kan akışını da yavaşlatması sebebiyle dökülmeler artar.
Vücuttaki yağ dengesi ciltten saça kadar etkili bir faktördür. Ani kilo kayıplarıyla bozulan yağ dengesi ciltte lekelere ve çeşitli cilt sorunlarına neden olur. Ancak en net belirti ise saçlarda yaşanan dökülmedir. Saçlı hızlı bir ivmeyle dökülmesi, genelde yanlış bir diyet uygulamasının sonucu olarak görülür.
Sağlık sorunlarına aslında vitamin eksikliği sebep olsa da tam tersi bir durumun da söz konusu olması muhtemel. Vücudun ihtiyaç duyduğunda daha fazla A vitaminin vücuda dahil edilmesi sonucu saç dipleri hızlı bir şekilde kuvvetsizleşir. Saçların tutunduğu deride kuruma ve cansızlaşma olur. Bunun sonucunda da saçlar köklere tutunamaz ve dökülür.
Demir vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli minerallerden biridir. Eksikliğinde kansızlık meydana gelir. Kansızlığın en önemli belirtileri arasında ise saç dökülmesi yer alır. Bunun yanı sıra tırnaklarda yaşanan kırılmalar da kansızlığın önemli bir belirtisidir.
Vücudumuzdaki tüm sistemler birbirleriyle koordine bir şekilde işlevlerini yerine getirir. Sistemlerin herhangi birinde meydana gelen aksaklık dolaylı yoldan diğer sistemleri de etkiler. Ağır cerrahi müdahaleler ya da yaşanan herhangi bir enfeksiyona bağlı hastalıklar saç dökülmesiyle karşılaşmaya sebep olabilir. Bu durumun tedavisi önce araştırma yapılması gerekir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sistemik hastalığa yönelik uygulanacak tedavi kaybedilen saçlara tekrar kavuşmayı sağlayabilir.
Mevsim geçişlerinde vücutta birtakım değişiklikler görülür. Bu değişimlere genelde ciltte rastlanır. Nem dengesi ve sıcaklık değişimleri cildin yapısını bozar. Saç derisi de bu durumdan etkilenir. Bu dönemlerde saç derisi, saçların tutunamayacağı kadar güçsüzleşir.
Erkeklerde saç dökülmesi genelde genetik yatkınlıklar ve hormonal değişimlerden kaynaklanır. Erkeklerde görülen bu sorun genelde kelliğe kadar gider. Genellikle genetik yatkınlığa sebep olduğu bu sorunun bir diğer sebebi ise testosteron hormonunun fazla salgılanmasıdır. Bu hormonun fazlalığı sonucunda kısa sürede dökülmeler görülür.
Saçların normalden fazla dökülmesi ciddi bir hastalık belirtisi olabilir. Genelde bu hastalıklar tiroit bezinden kaynaklanan bir sorunu işaret eder. Tiroit bezleri hormonların salgılanmasına yardımcı olan salgı bezleridir. Aynı zamanda büyüme hormonu da salgılar. Sadece salgı hormonlarında değil aynı zamanda tüm enzimik reaksiyonlarda zorluk çekildiğinin bir işareti olabilir.
Bunun yanı sıra bazı deri mantarlarının da oluşumu sonucunda görülebilir. Genelde küçük çocuklarda oluşan bu mantar bulaşıcıdır. Öncelikle saç derisinin verimini kaybetmesine yol açar ve beraberinde saçların dökülmesine sebebiyet verir.
Uzun araştırmalar sonucunda geliştirilen ve oldukça etkili bir yöntem olan saç mezoterapisi sayesinde saçların ihtiyacı olan vitamin ve mineraller vücuda dahil edilebilir. Bu şekilde kaybedilen saçların geri kazanılması mümkün. Kaybettiğiniz saçlarını geri kazanmak ya da saçlarınızın dökülmesini önlemek için başvuracağınız bu yöntem için öncelikle muayene olmanız gerekir. Muayene sonucunda bu işlemin kaç seans uygulanması gerektiğine karar verilir ve buna yöne bir uygulama planı çizilir.
Bu yöntem özellikle genetik yatkınlıktan dolayı dökülen saçlar için uygulanır. Saçların aşırı hızlı dökülen hastadan kendi kanı alınır ve gerekli olan vitamin ve mineraller saç derisine enjekte edilir. Kısa süre içerisinde saçların çıktığı görülür. Kimi zaman da mezoterapi yöntemiyle birlikte uygulanır.
Saç ekimi özellikle erkeklerin sıklıkla başvurduğu ve genelde genlerin etkisiz kaldığı durumlarda uygulanır. Saçın en güçlü bölgesinden saçlar alınır ve açıklığın söz konusu olduğu bölgeye özel bir işlemle uygulanır. En kalıcı tedavi biçimidir. Bu saçların bakımı için de mezoterapi yöntemi uygulanabilir.
Yaşadığınız uzun süreli bir saç dökülmesi varsa mutlaka en kısa sürede uzman bir doktora danışmalısınız. Genelde bir cildiye sorunu olarak algılanır. Bu yüzden cildiyeye gidilebilir. Fakat altında yatan başka sebepler de olabilir. Bu yüzden en kapsamlı test ve muayene için bir dahiliye uzmanına gitmenizde fayda vardır. Burada yapılan geniş kapsamlı testler sonucunda saçlarınızın dökülmesinin altında yatan sebepler araştırılır ve buna uygun bir tedavi yöntemi uygulanır.
Saçlara, kaybettiği gücü sağlıklı ve doğal yollardan da geri kazandırabilirsiniz. Doğal çözüm için ilk olarak çam terabentin ve badem yağına başvurulabilir. Bu iki kuvvetli yağın saçlara harici olarak düzenli uygulanması ile kısa süre içinde yeni saçların çıktığına şahit olabilirsiniz. Çam terabentin ve badem yağını orantılı bir şekilde karıştırıp haftada bir kez saç derisine uygulayın. En az bir saat bekledikten sonra saçlarınızı durulayabilirsiniz.
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