Saç dökülmesi sorunu için birebir! 1 damlası bile etki ediyor, deneyin farkı görün

Saç dökülmesi sorunu çok sayıda vatandaşı olumsuz yönde etkiliyor. Aşırı saç dökülmesi kelliğe ya da bölgesel seyrekliğe yol açabiliyor. Fakat evde düzenli bir şekilde bakım yaparak saç dökülmesi sorununun önüne geçilebilir. İşte, zengin vitamin içeriği ile öne çıkan yağlar...

DAHA CANLI VE PARLAK GÖRÜNÜM İÇİN HAFTADA 1 KEZ TEKRARLAYIN!

Zeytinyağı, A vitamini, E vitamini ve antioksidan açısından zengindir. Hem kepeği ortadan kaldırır hem de saç köklerin güçlenmesini sağlar. Saça canlılık verip daha parlak görünmesine neden olur.

Zeytin yapı yağı saç bakım formülü:

Zeytinyağını saç diplerine masaj yaparak sürün. 1 saat saçınızda bekletin. Ardından doğal bir şampuanla yıkayın.

Haftada 1 kez tekrarlayın. 2-3 ay düzenli şekilde devam edin.

KIRIK SAÇ TELLERİNİN ONARILMASINA YARDIMCI OLUR

Tatlı badem yağı ise kırık saç tellerinin onarılmasına yardımcı olur. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

Saç diplerinize masaj yaparak tatlı badem yağını güzelce yedirin. Saçlarınızda 1 saat bekletin. Daha sonra şampuan yardımıyla saçlarınızdan arındırın. Haftada 2 kez tekrarlayın.

DÖKÜLMELERE KARŞI SAÇ DERİSİNİ BESLER

Sarımsak yağı içerisinde saç için gerekli olan B1 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini ve sülfür gibi birçok vitamini barındırır. Hem saç derisini besler hem de saç dökülmesi sorununa iyi gelir.

Sarımsak yağı kepek sorunu olanlar için de biçilmiş kaftan.

İşte sarımsak yağı saç bakım formülü:

Sarımsak yağını cezvede çok az ısıtın. Ardından saç diplerinize sürün.

Başınıza bir bone geçirin veya streç bir filmle sarın. 1 gece boyunca saçınızda bekletin.

Uyandığınızda saçlarınızı yıkayın. 2 günde 1 tekrarlayın.





