HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Saç dökülmesi sorunu için birebir! 1 damlası bile etki ediyor, deneyin farkı görün

Saç dökülmesi sorunu için birebir! 1 damlası bile etki ediyor, deneyin farkı görün

13.11.2023 11:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, günde 50-100 adet saç teli dökülmesi normal sınırlar içerisinde kabul ediliyor. Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesini tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Fakat dökülen saçların hızlı bir şekilde yeniden çıkmasını sağlayan yöntemler de var. İşte hayal ettiğiniz daha gür saçlar için mucize yöntemler...

Saç dökülmesi sorunu için birebir! 1 damlası bile etki ediyor, deneyin farkı görün

Saç dökülmesi sorunu çok sayıda vatandaşı olumsuz yönde etkiliyor. Aşırı saç dökülmesi kelliğe ya da bölgesel seyrekliğe yol açabiliyor. Fakat evde düzenli bir şekilde bakım yaparak saç dökülmesi sorununun önüne geçilebilir. İşte, zengin vitamin içeriği ile öne çıkan yağlar...

DAHA CANLI VE PARLAK GÖRÜNÜM İÇİN HAFTADA 1 KEZ TEKRARLAYIN!

Zeytinyağı, A vitamini, E vitamini ve antioksidan açısından zengindir. Hem kepeği ortadan kaldırır hem de saç köklerin güçlenmesini sağlar. Saça canlılık verip daha parlak görünmesine neden olur.

woman-gdb5ddd79c_1280

Zeytin yapı yağı saç bakım formülü:

Zeytinyağını saç diplerine masaj yaparak sürün. 1 saat saçınızda bekletin. Ardından doğal bir şampuanla yıkayın.

s2

Haftada 1 kez tekrarlayın. 2-3 ay düzenli şekilde devam edin.

woman-ga3909257f_1280

KIRIK SAÇ TELLERİNİN ONARILMASINA YARDIMCI OLUR

Tatlı badem yağı ise kırık saç tellerinin onarılmasına yardımcı olur. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

s3

Saç diplerinize masaj yaparak tatlı badem yağını güzelce yedirin. Saçlarınızda 1 saat bekletin. Daha sonra şampuan yardımıyla saçlarınızdan arındırın. Haftada 2 kez tekrarlayın.

morning-g10f74c184_1280

DÖKÜLMELERE KARŞI SAÇ DERİSİNİ BESLER

Sarımsak yağı içerisinde saç için gerekli olan B1 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini ve sülfür gibi birçok vitamini barındırır. Hem saç derisini besler hem de saç dökülmesi sorununa iyi gelir.

Sarımsak yağı kepek sorunu olanlar için de biçilmiş kaftan.

s1

İşte sarımsak yağı saç bakım formülü:

  • Sarımsak yağını cezvede çok az ısıtın. Ardından saç diplerinize sürün.
  • Başınıza bir bone geçirin veya streç bir filmle sarın. 1 gece boyunca saçınızda bekletin.
  • Uyandığınızda saçlarınızı yıkayın. 2 günde 1 tekrarlayın.
    Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındıSon dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındı
Güpegündüz kanlı infaz! Çıkmaz sokakta sıkıştırıp kurşun yağdırdılarGüpegündüz kanlı infaz! Çıkmaz sokakta sıkıştırıp kurşun yağdırdılar
Alarm veriyor! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdiAlarm veriyor! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdi
Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi saç dökülmesi nasıl önlenir saç dökülmesi neden olur saç dökülmesine ne iyi gelir
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

Ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.