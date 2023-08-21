Saç dökülmesi sorunu kabus olmaktan çıkıyor! Sadece 10-15 dakika uygulayın, fırça gibi saçlara sahip olun

Saç dökülmesine; stres, düzensiz beslenme, kimyasal maddeler içeren kozmetik ürünler ve mevsim değişikliği gibi birçok unsur neden olabiliyor. Genetik yapıyı da gözden çıkarmamak gerek. Saç dökülmesi yaşayanlar sağlıklı bir yaşam tarzı ve doğru bakım uygulamalarıyla bu sorunun önüne geçebilir.

SAÇLARINIZI ZEYTİNYAĞI İLE BESLEYİN!

Haftada bir kez saçınızı zeytinyağıyla besleyebilirsiniz. Saçınıza zeytinyağı sürdükten sonra 5-10 dakika bekleyin ve ardından şampuanla yıkayın. Bu yöntem saçlarınızın daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Öte yandan zeytinyağının içerisine bal veya yumurta ekleyerek hazırlayacağınız maske ile yoğun saç dökülmesi sorununun önüne geçebilirsiniz. Maskeyi saçınıza sürdükten sonra, 30 dakika bekletmeyi ve yıkadıktan sonra iyice durulamayı unutmayın.



