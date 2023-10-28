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    4. Saç dökülmesine son! Şampuana eklenen tek malzeme yeni saç çıkarıyor

    Saç dökülmesine son! Şampuana eklenen tek malzeme yeni saç çıkarıyor

    28.10.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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    Saç dökülmesi derdine çözümler aranıyor. Günümüzde genç, yaşlı fark etmeksizin bir çok insanın karşı karşıya kaldığı bir problem olan saç dökülmesi, mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak ve saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi durumlar sonucu ortaya çıkıyor. İşte saç dökülmesine kesin çözüm getiren tek malzemeli yöntem...

    Saç dökülmesi hem erkek hem de kadınların yaşadığı bir problem. Başta mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak ve saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi bir çok sebep saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Saç dökülmesine evde doğal tedavi ve çözüm yolları aranıyor. İşte saç dökülmesine son veren mucize öneri...

    ŞAMPUANA ÇAM TEREBENTİN YAĞI KATMAK

    Yeni Proje - 2023-05-31T165016.630

    Çam terebentin yağını şampuan içine ekleyerek çam terebentin şampuanı elde edebilirsiniz. Her duş esnasında saçlarınıza bakım yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bunun için bir şişe şampuan içine yaklaşık 20 damla çam terebentin yağı eklemeniz yeterli olabilir. Yalnız unutmamak gerekir ki; bir süre sonra yağ şampuan üzerine çıkacaktır. Bu nedenle her kullanımda şampuan şişenizi çalkalamalısınız.

    ÇAM TEREBENTİN FAYDALARI

    Yeni Proje - 2023-05-31T165008.966

    • Çam terebentin gerek esans gerekse de yağ olarak özellikle saç bakımında kullanılan doğal bir üründür. Hem saç derisi hem de saçlar için büyük faydaları olan çam terebentin yağı saç bakımı söz konusu olduğunda mucizevi etkiler yaratabilir. Saç derisini besleyerek kepek oluşumuna engel olan çam terebentin böylelikle saçlarınızın yağlı ve kepekli görünmesinin önüne geçer. Aynı zamanda sağlıklı bir saç derisinin saçların dökülmemesi için de son derece önemli olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
    • Düzenli kullanıldığında çam terebentin yağının saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olduğu bilinir.
    • Saçların uzaması için gerekli olan mineral ve vitaminleri bolca sağlayan çam terebentin yağı, bu sayede saçların normalde olduğundan çok daha hızlı bir biçimde uzamasını sağlar.
    • Şampuanların saç üzerinde oluşturabileceği potansiyel zararları azaltmak için şampuana ilave edilerek de kullanılabilen çam terebentin, saçlarınızı olası zararlı kimyasallardan korurken yağlanmayı da engeller.
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    saç dökülmesi çam terebentin çam terebentin yağı saç

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