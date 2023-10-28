Saç dökülmesine son! Şampuana eklenen tek malzeme yeni saç çıkarıyor

Saç dökülmesi hem erkek hem de kadınların yaşadığı bir problem. Başta mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak ve saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi bir çok sebep saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Saç dökülmesine evde doğal tedavi ve çözüm yolları aranıyor. İşte saç dökülmesine son veren mucize öneri...

ŞAMPUANA ÇAM TEREBENTİN YAĞI KATMAK

Çam terebentin yağını şampuan içine ekleyerek çam terebentin şampuanı elde edebilirsiniz. Her duş esnasında saçlarınıza bakım yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bunun için bir şişe şampuan içine yaklaşık 20 damla çam terebentin yağı eklemeniz yeterli olabilir. Yalnız unutmamak gerekir ki; bir süre sonra yağ şampuan üzerine çıkacaktır. Bu nedenle her kullanımda şampuan şişenizi çalkalamalısınız.

ÇAM TEREBENTİN FAYDALARI