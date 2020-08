Saç dökülmesini, hazımsızlığı, stresi azaltıyor! At kestanesinin şaşırtan faydaları...

Çok uzun yıllardır alternatif tıpta krem, jel, çay ve yağ olarak kullanılan at kestanesinin pek çok faydasını saymak mümkün. At kestanesinin kendisi ile birlikte tohumu, yaprakları, kabuğu ve çiçeklerinin de alternatif tıpta çokça kullanıldığı görülür. Eski dönemlerde at kestanesi tohumları eklem ağrısı, yumuşak doku şişlikleri, ateş ve bağırsak ya da mesane sorunlarında kullanıldığı bilinir. Günümüzde ise krem ve yağı daha çok tüketilen at kestanesinin bacak damar problemleri, hemoroit ve ödem tedavilerine de iyi geldiği bilinir. Peki at kestanesinin faydaları tam olarak neler?

BİLDİĞİNİZ KESTANEDEN ÇOK FARKLI: AT KESTANESİNİN

At kestanesi içerisindeki apigenin maddesi ile sarkmış derileri toparlamaya yardımcı olur. Kırışıklığı önler ve böylece yaşlılığın etkilerinin azaltılmasını sağlar.