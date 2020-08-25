Saç dökülmesini, hazımsızlığı, stresi azaltıyor! At kestanesinin şaşırtan faydaları...

Çok uzun yıllardır alternatif tıpta krem, jel, çay ve yağ olarak kullanılan at kestanesinin pek çok faydasını saymak mümkün. At kestanesinin kendisi ile birlikte tohumu, yaprakları, kabuğu ve çiçeklerinin de alternatif tıpta çokça kullanıldığı görülür. Eski dönemlerde at kestanesi tohumları eklem ağrısı, yumuşak doku şişlikleri, ateş ve bağırsak ya da mesane sorunlarında kullanıldığı bilinir. Günümüzde ise krem ve yağı daha çok tüketilen at kestanesinin bacak damar problemleri, hemoroit ve ödem tedavilerine de iyi geldiği bilinir. Peki at kestanesinin faydaları tam olarak neler?
BİLDİĞİNİZ KESTANEDEN ÇOK FARKLI: AT KESTANESİNİN
Romatizma veya iltihaplanma nedeni ile eklem ve kemiklerde oluşan ağrıları azaltır.
Vücut içerisinde birikmiş olan iltihapların atılmasına destek sağlar.
İçerisindeki maddeler sayesinde akne ya da sivilcelerin açtığı gözeneklerin kapanmasına yardımcı olur.
Yaraların ve yara izlerinin kapanmasına da yardım eder.
Hemoroit şikayetlerinde ortaya çıkan kanamaların azalmasına destek olur.
At kestanesinin yağı saç dökülmelerini ve kepeği önler. Aynı zamanda cildin tazelenmesine destek olarak lekelerin giderilmesini sağlar.
At kestanesi kremi göğüse sürüldüğünde göğüs ağrılarını azaltır, öksürüğün kesilmesini sağlar. Nezle ve nefes darlığına karşı etkili olduğu da bilinir.
Güneş yanıklarının giderilmesine karşı etkilidir.
Kan dolaşımını hızlandırır ve böylece damar tıkanıklığını önler.
Varis ve damar şişliği şikayeti olanların tedavisinde önerilir.
Koltuk altına sürülür ise terlemeyi sağlar ve böylece vücuttaki toksinler atılır.
Regl ağrılarını hafifletici etkisi bulunur.
İshal ve benzeri mide ya da bağırsak rahatsızlıklarını hafifletir.
Prostat büyümesi şikayetlerinin çözülmesini sağlar.
Vücudun güçlenmesini sağlar; dinç ve enerjik hissedilmesine yardımcı olur. Ayrıca stres ve yorgunluğu azaltıcı etkisi de bulunur.
Egzamanın hafifletilmesinde etkilidir.
Yumurtalık çevresinde damarların şişmesi kısırlığa yol açabilir. At kestanesi damar şişmesini engelleyerek bu sorunu çözer.
Erkeklerde sperm kalitesini arttırır.
Çay olarak tüketildiğinde ani ateş, hazımsızlık, yemek borusu kanseri ve soğuk algınlığı şikayetlerine iyi gelir.
Tüm faydalarına rağmen at kestanesi, bir ilaç yerine kullanmak doğru olmaz. Bitkisel bir destek olarak değerlendirilip bu şekilde kullanmak gerekir.
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