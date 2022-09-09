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Saç dökülmesini hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor, saç derisini tahriş ediyor! Kesinlikle uzak durun

09.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Susan Massick, erkekleri saç dökülmesi konusunda erken davranmaları için uyarılarda bulundu. Dr. Massick, yeterli protein ve demir içeren dengeli beslenme programı önerdi. Protein saç köklerinin büyümesine yardımcı olurken, demir hücrelerin hayatta kalmasını sağlamak için onlara yeterli oksijenin ulaşmasını sağlayacaktır. Amerikan Dermatoloji Akademisi de saç dökülmesini önlemek için benzer tavsiyelerde bulundu.

Saç dökülmesini hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor, saç derisini tahriş ediyor! Kesinlikle uzak durun

Uzmanlar, saça zarar verebilecek kimyasallar içeren şampuanlardan kaçınırken protein ve demir açısından zengin bir diyet yemenin erkeklerin saç dökülmesini önlemesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Özellikle içeriğinde Sülfat ve formaldehit içeren şampuanlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

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BU BELİRTİLER BAŞLADIYSA HEMEN HAREKETE GEÇİN

Columbus'taki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden dermatolog Dr. Susan Massick, erkekleri saç çizgileri gerilemeye başlar başlamaz yumurta, sığır eti, nohut, kabak çekirdeği ve siyah fasulye gibi daha fazla gıda tüketmeye ve harekete geçmeye çağırdı. Ekstra proteinin saç köklerinin büyümesine yardımcı olacağını, eklenen demirin ise kırmızı kan hücrelerinin hücrelere taşıyabileceği oksijen miktarını artıracağını söyledi.

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SAÇ DÖKÜLMESİNİ HIZLANDIRIYOR!

Uzmanlar, neredeyse tüm şampuanlarda kullanılan, saçı köpürten sülfat içeren ve bakterileri öldüren bir temizlik maddesi olan formaldehit içeren şampuanların kullanılmasına karşı uyarıda bulunmuştu. Bunların saça zarar verebileceğini ve saç dökülmesini artıran kafa derisini tahriş edebileceğini söylüyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi
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