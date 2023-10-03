Saç dökülmesini yüzde 40 azaltıyor! Hemen uygulayın, kel kalmak korkulu rüyanız olmaktan çıkacak

Genetik yapı, mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin neden olduğu saç dökülmesi en sık rastlanan sorunlar arasında bulunuyor. Bu durumdan muzdarip olan kişiler önce doktora görünmelidir. Ama dökülen saçların hızlı bir şekilde yeniden çıkmasını sağlayan mucize yöntemler de yok değil. İşte, saçları besleyip dökülmeleri azaltan doğal yağlar...

ÇÖREK OTU YAĞI

Çörek otunu elinize döktükten sonra saç diplerinize masaj yaparak yedirin.40 dakika beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın. Bu uygulamayı haftada en fazla 2 kez yapabilirsiniz. Çörek otu yağı saçlarınızın beslenmesini, daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

SUSAM YAĞI

Susam yağı E vitamini yönünden zengindir. Dolayısıyla saçların dökülmesini durdurup sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.

Susam yağını saçlarınıza uygulamak için kısa bir süre ocakta ısıtın. Ilık şekilde saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 1 gece saçlarınızda beklettikten sonra yıkayın. Bu yöntemi haftada en fazla 2 kere uygulamalısınız.

ZEYTİNYAĞI

E vitamini yönünden zengin olan zeytinyağı saç diplerine vitamin depolar ve dökülme sorununun önüne geçer. Öte yandan saçları nemlendirerek dış etkenlere karşı da koruma sağlar.

Birkaç damla zeytinyağını saç köklerine masaj yaparak sürdükten sonra 40 dakika kadar saçınızda bekletin. Ardından saçlarınızı bol su ile yıkayın. Bu yöntemi haftada 2 kere düzenli olarak uyguladığınızda etkisini göreceksiniz.

SOYA YAĞI

Soya yağı, saç diplerinde oluşan kuruluk, kaşıntı ve dökülmelere iyi gelir. Bailhassa kuru, hasarlı ve boyalı saçlar için bire birdir.

Soya yağını ocakta hafif ısıtarak saç diplerinize ve saçınıza eşit miktarda sürün. 30 dakika kadar saçınızda beklettikten sonra şampuan ile yıkayabilirsiniz. Düzenli kullanımda etkisini fark edeceksiniz.

HİNT YAĞI

Saç köklerinin yenilenmesini sağlayan hint yağı dökülmeyi durur.

Haftada 2 kere düzenli olarak saç diplerinize uygulayacağınız hint yağı saçınızın nem dengesini korurken aynı zamanda daha canlı, parlak ve güçlü görünmesini de sağlayacaktır.

