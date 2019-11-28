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Saç dökülmesinin üç aydan uzun sürmesi hastalık habercisi

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SAÇ DÖKÜLMESİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Server Serdaroğlu, üç aydan fazla süren saç dökülmelerinin araştırılması gerektiğini, bunun herhangi bir hastalığın habercisi olduğunu belirtti.

Saç dökülmesinin üç aydan uzun sürmesi hastalık habercisi

Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, saç dökülmeleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Her insanda saçın bir uzama bir de istirahat evresi olduğunu ifade eden Serdaroğlu, saçın uzama evresinin ortalama 5 yıl sürdüğünü, sonrasında ise istirahat dönemine geçtiğini söyledi.

Serdaroğlu, bazı mevsimlerde saçların daha çok istirahat evresine geçtiğini belirterek, "Her foliküldeki saçın bir ömrü var. Folikülün üretim kapasitesi de sonsuz değil. Saçtaki her kök, 20-25 kez saçı değiştirecektir. Bazen başka nedenlerle bu hızlanır. Saçları olabildiği kadar uzama evresinde tutmamız gerekiyor. Mevsimsel geçişlerde bazen bu erken olabiliyor." diye konuştu.

Günde ortalama 80 tel dökülmesinin normal olduğunu anlatan Serdaroğlu, bu sayının 200'e ulaşması durumunda saç dökülmesinin fark edildiğini bildirdi.

HIZLI KİLO KAYBI SAÇLARI DÖKÜYOR

Prof. Dr. Serdaroğlu, mevsimsel geçişlerde, ateşli hastalık, ameliyat, doğum ve stres gibi durumlarda saç dökülmelerinin görülebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu dönemlerin dışında görülen saç dökülmelerini dikkate almak gerekiyor. 'Erkek tipi saç dökülmesi' dediğimiz kalıcı saç dökülmeleri var. Saçlı deride görülebilecek hastalıkları erken evrede tespit etmek gerekiyor. Herkesin saçı dökülecek. Saç yenileniyor. Saç dökülmesi üç ayı geçiyorsa bunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Saçın orta çizgisi genişliyorsa o zaman da 'erkek tipi dökülme' başladı demektir. Saçta yuvarlak boşluklar oluşuyorsa, kızarık ve kaşıntılıysa hastalıktır. Saçınızı her elinize uzattığınızda her seferinde 4-5 saç geliyorsa bu da bir hastalıktır."

Genetik faktörler ve beslenme alışkanlıkları ile hızlı kilo verdiren bazı diyetlerin de saç dökülmesinde etkili olduğuna dikkati çeken Serdaroğlu, şunları kaydetti: "Diyet yaptıktan sonra saç kayıpları yaşanıyor. Vücut bunu bilmiyor. Kalori eksildikçe saç da azalıyor. Hızla kilo vermek saçları döküyor. Bu dönemde dermatoloji uzmanına gidilmeli. Kan ve vitamin seviyelerine, demir depolarına mutlaka bakılması gerekiyor. Özellikle demir depolarının düşük olmaması gerekiyor. Saç sağlığı için kökte meydana gelen hasarların önüne geçmek lazım. Bunun için de yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve protein ağırlıklı beslenmek kayıpları önlemek açısından etkilidir."

(AA)

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