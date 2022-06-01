Saç dökülmesiyle mücadele eden kadınlara mükemmel ipuçları! Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saç dökülmesi sorunundan şikayet eden birilerini dünyanın neresine giderseniz mutlaka duyarsınız. Bir marka tarafından gerçekleşen araştırmada şaşırtıcı şekilde kadınların yüzde 75’inin saç dökülmesi konusunda endişeli olduğu sonucunu ortaya çıkardı. Diğer sonuçlara göre; kadınların yüzde 40'tan fazlası şu anda saç dökülmesi veya saç incelmesi yaşıyor ve dörtte üçü gelecekte bu sorunlardan mustarip olmaktan endişe duyduklarını itiraf ediyor. Böyle yaygın bir sorunla, bazıları yalnız olmadıklarını bilerek rahatlayabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ PSİKOLOJİK OLARAK OLUMSUZ ETKİLİYOR

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 20’si yastıkta, koltukta veya banyoda dökülen saçlarını gördüklerinde olumsuz şekilde etkilendiklerini belirtti. Kadınların günlük yaşamını olumsuz olarak etkileyen saç dökülmesi onları aynı zamanda psikolojik olarak da etkiliyor. Kadınların yüzde 90'ı günde en az birkaç kez saç dökülmesini düşündüklerini söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Saç dökülmesiyle ilgili konuşan marka yetkilisi, teşhis edilmemiş ve tedavi edilmemiş Demir, Ferritin, B12 Vitamini ve D Vitamini eksikliği olan kadınlarda saç dökülmesinin daha çok yaşandığını belirtti. Hem saç dökülmesine hem de hormonal dengesizliklere neden olan bu durumu tespit edebilmek için kadınların kan testi yaptırarak vitamin seviyelerini ölçtürmesi gerektiğini belirtiyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ HÜCRE

Saç dökülmesini düşünerek endişelenmek de stres sevilerini artırarak saç dökülmesini daha çok tetikliyor. Saç hücreleri, vücudun ürettiği en hızlı büyüyen ikinci hücrelerdir, bu yüzden sağlıklı ve dengeli beslenme saç dökülmesini önlemede en etkili yöntemlerden biridir. Saç dökülmesini önlemek için ilk olarak vitamin ve mineral açısından zengin B12, çinko ve demir oranı yüksek besinleri tercih edin.



