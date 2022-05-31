Su ısıtıcısında oluşan kireci temizlemenin en pratik yolu

Kettle olarak da bilinen su ısıtıcıları hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinden biridir. Ev, ofis fark etmeden her mutfağın demirbaşı olan su ısıtıcısının dibinde bir süre sonra kireç oluşumunu fark etmeye başlarsınız. Birçok yöntem denemenise rağmen sonuç alamadıysanız bir de bu pratik yolu denemenizi tavsiye ederiz.

SU ISITICISINDA BİRİKEN KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Su ısıtıcısı ya da daha yaygın adıyla kettle, temizlenmesi en zorlu gibi gözüken mutfak eşyalarından. Su ısıtıcısında biriken kireci nasıl temizleyeceğini bilmediği için veya zor geldiği için temizlemeyen binlerce insan olduğunun farkındayız. Tamamen doğal, zararsız ve kolay yöntem sayesinde hemen su ısıtıcınızı temizlemeye başlayacaksınız.

4 ADINDA KETTLE’DA BİRİKEN KİRECİ TEMİZLEME YÖNTEMİ

Su ısıtıcısının içine koymanız gereken en düşük miktarda su koyun. Çok su koymayın. Minimum çizgi sınırına gelecek kadar eklemeniz yeterli.

Orta boy limonu halka halka doğrayıp kettle’ın içine koyun ve kaynamaya bırakın.

Kaynattıktan sonra, su ısıtıcısını ikinci kez kaynatmadan önce içindeki karışımın etkili olması için yaklaşık 30 dakika bekletin.

Son olarak, su ısıtıcıyı soğuk suyla durulayın. Ovalamanıza bile gerek kalmadan tertemiz olacak.



