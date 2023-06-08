Saç ekimi etkisi yaratıyor! 3 malzemeyle adeta saç fışkırtıyor

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin dert ettiği problemler arasında yer alıyor. Saç dökülmesinin etkilerini azaltmak için ilk olarak saç neden dökülür sorusunun cevabını bulmak gerekiyor. Mevsim geçişleri, stres, yanlış saç yıkama rutini, kimyasal ürünler saçların daha çabuk dökülmesine neden olurken bu nedenlere müdahale etmek kolay oluyor.

Saç dökülmesini durdurup yeni saç çıkartmak istiyorsanız bu süreç boyunca saçınıza kimyasal ve ısı kullanmamanız, sağlıklı beslenmeniz etkili sonuçlar sağlayacaktır.

SAÇ ÇIKARTAN MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Karışımı önce saçlarınızın köklerine, ardından tüm saçınıza uygulayıp saçınızda 2-4 saat bekletin. Başınızdan akmaması için bir duş bonesi takabilirsiniz. Ardından saçınızı şampuan ve saç nemlendiriciyle yıkayıp durulayın. Bunu iki ay boyunca haftada bir defa yaparsanız, saçınızın artık dökülmediğini ve yeni saçların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

