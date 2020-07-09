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Saç ekimi fiyatlarını belirleyen faktörler

ibrahimcevik ibrahimcevik
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç ekimi yaptırmak isteyenleri en çok meşgul eden sorular arasında “saç ekimi fiyatları neye göre belirlenir?” yer alıyor. PRP ve mezoterapi gibi uygulamalarla saç kökleri canlanabiliyor ancak zamanında yapılmayan medikal uygulamalar saç ekimi yaptırmayı tek çare haline getirebilir.

Saç ekimi fiyatlarını belirleyen faktörler

İlerleyen yaş, genetik yatkınlık, stres, hayat alışkanlıkları ve hatta saç bakımı için kullanılan kozmetik ürünlerin neden olabildiği saç dökülmelerine karşın uygulanan saç ekimindeki fiyat politikalarını, Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik yanıtladı.

SAÇ EKİMİ FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Saç ekimi fiyatları belli başlı unsurlar dahilinde değişiklik gösterebilir. Kişiye uygulanacak saç ekim tekniği ve yapılan uygulamalar, donör bölgeden alınıp saçsız kısma ekilecek greft sayısı, işlemin gerçekleştireceği saç ekim merkezinin konumu ve merkezden alınabilecek lüks hizmetler saç ekim fiyatları üzerinde etkili olabilmektedir.

SAÇ EKİM TEKNİĞİ VE EK UYGULAMALAR

Saç ekimi fiyatları üzerinde en büyük etkiye sahip unsurlardan biri de işlem sırasında hangi tekniğin kullanılacağıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan iki temel saç ekim tekniği vardır. FUT ve FUE olarak isimlendirilen bu tekniklerin farklı uygulamalar ile gerçekleştirilmesi yeni teknik söylemlerini ortadan çıkarsa da yapılan işlemlerin özü bu iki ana tekniğe dayanmaktadır. Bu iki teknik arasında fiyat farklılıkları olabilir ancak saç ekimi yaptırmak isteyenlerin yalnızca düşük fiyata odaklanmamalarını öneriyoruz. Her iki tekniğin üstünlükleri ve tercih edilmesi gereken durumlar olabilir. Bu teknikler zaman zaman ek uygulamalarla da sunulabilmektedir. Saç yapısını güçlendirmek ve saç köklerini beslemek için PRP ve mezoterapi uygulamalarının yapılması da fiyat bazlı değişiklik yaratabilir.

EKİLECEK GREFT SAYISI

Saç ekim yapılmadan önce saçsız kısma ekilecek greft sayısının belirlenmesi ve planlanması gerekir. Kellik oranı herkeste aynı olmayacağı için saçlı bölgeden saçsız bölgeye ekilecek greft sayısı ve dolayısıyla hem işlemin süresi hem de maliyeti artabilir.

SAÇ EKİM MERKEZİNİN KONUMU

Saç ekim merkezinin hangi il ve ilçede bulunduğu; merkeze ulaşım kolaylığı bulunması, merkezin başarıları ile tanınması gibi unsurlar saç ekim fiyatları üzerinde etkili olabilir.

SAÇ EKİMİ SIRASINDA ALINAN HİZMETLER

Saç ekimi ücretleri paket bazlı belirlenebilir ve özellikle yurt dışından ya da farklı bir şehirden işlem için gelindiğinde hastaların ulaşım, konaklama, transfer gibi hizmetlere ihtiyacı olabilir. Saç ekimi sürecinde alınabilecek lüks hizmetler paket programların maliyetini yükseltebilir.

Saç Ekimi Medikal Direktörü
İbrahim ÇEVİK

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