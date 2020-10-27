Saç kepeği nasıl geçer? Saç kepeklerine doğal çözümler - Saç kepeği tedavisi

Kuru ve soğuk havaya uzun süre maruz kalmak, kalitesiz şampuan kullanımı, sağlıksız saç bakım ürünleri, yetersiz durulama gibi birçok nedenden dolayı zaman zaman saç diplerinde kepek problemi ile karşılabiliyoruz. Doğal yollarla saç kepeğine veda etmenin yollarını sizler için araştırdık. Kepek probleminden kurtulmak artık sandığınız kadar zor değil! Saç kepeği çözüm yöntemlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Saç kepeği nasıl oluşur? Vücudumuzdaki deri tabakası kendini düzenli olarak döngü halinde yenileyen canlı hücrelerden oluşmaktadır. Saç diplerindeki deri tabakası da aynı şekilde sürekli kendini yeniler ve ölü hücreleri kendinden uzaklaştırır. Bazen bazı faktörler sebebiyle bu ölü hücre tabakaları saç diplerinde birikir ve dışarıdan beyaz-gri pulcuklar halinde gözükmeye başlar. Saç diplerinde kepek oluşumu hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir; ancak saç kepeğine çözüm niteliğindeki doğal tariflerle artık kepek probleminiz ile vedalaşabilirsiniz! Saç kepeğine sebep olan faktörler: Uzun süre kuru ve soğuk havaya maruz kalmak

Banyo sırasında saçları iyi durulamamak

Sürekli şampuan değiştirmek

Sağlıksız şampuanlar kullanmak

Deri hastalıkları (sedef, egzama vb.)

Düzensiz sağlıksız beslenme

Vitamin eksikliği

Kalitesiz saç bakım ürünleri ve saç boyaları

Çok sık veya çok az saç yıkamak

Mevsim değişimleri

Saç diplerinde mantar/ bakteri üremesi Saç kepeğine ne iyi gelir? Saç kepek giderici kimyasallar veya saç kepeği için ilaç kullanmak ne yazık ki her zaman saç kepeğine kesin çözüm sunamıyor. Saç kepeğine iyi gelen şeylerin başında kepek şampuanları gelir. Kepek şampuanları kendi içinde bazı kategorileri ayrılıyor. Bu kategorileri şöyle sıralayabiliriz:

salisilik asit içerenler,

çay ağacı yağı içerenler,

selenyum sülfür içerenler,

ketokonazol şampuanları,

tar bazlı şampuanlar,

pyrithione çinko şampuanları gibi.

Ancak şampuanlar her zaman saç kepeğine kesin çözüm sağlayamayabiliyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz doğal tariflerle saç kepeğini ne geçirir diye düşünmenize artık gerek yok! Saç kepek çözüm yöntemleri arasından özellikle doğal çözüm yöntemleriyle bu sorundan kurtulabilirsiniz. Saç kepeğine iyi gelen doğal çözümler Çay ağacı yağı:

Çay ağacı yağı eski dönemlerden bugüne birçok deri hastalığıyla mücadelede kullanılan etkili bir bitkisel yağ türüdür. Cildi sadece tedavi etmekle kalmayıp cilt yenilenmesini de tetiklediği bilinmektedir. Cilt bakım ürünlerinin baş kahramanlarından biri olan çay ağacı yağını düzenli olarak saç diplerinize uygulayarak kepek probleminiz ile vedalaşabilirsiniz. Ancak bazı bireylerde alerjik tepkilere yol açabildiği için öncesinde alerjiniz olup olmadığını belirlemenizde fayda var! Limon suyu:

Limonun bin bir çeşit faydası olduğunu biliyoruz. Cildi temizleyip lekeleri azaltmak, tırnakları ve saçları güçlendirmek, bu faydaların sadece birkaçı! Limon suyu, saç kepeğini ekşi ve asitli yapısı sayesinde iyileştirmek için de sıklıkla kullanılıyor. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra saç diplerine elinizle veya pamuk parçasıyla yedirin, ardından masaj yapın.10-15 dakika bekledikten sonra durulayın. Limon suyu hem kepek probleminizi önler, hem de saçlarınızın ışıldamasını sağlar.

Hindistan cevizi yağı:

Hindistan cevizi yağı cildi pamuk gibi yapan mucizevi bir yağ türüdür. Saç maskesi olarak da kullanabileceğiniz Hindistan cevizi yağını saç kepeğini azaltmak için de uygulayabilirsiniz. Banyodan önce saç diplerinize uygulayıp 15 dakika bekledikten sonra şampuanla yıkayıp durulayın. Elma sirkesi:

Sirkenin antibakteriyel özelliği sayesinde saç diplerinizdeki kepekten kurtulabilirsiniz.1 çay bardağı elma sirkesini 1 çay bardağı ılık suyla karıştırarak saç diplerinize uygulayın ve sonrasında güzelce durulayın. Böylece saç deriniz hava almış olur ve kepek probleminiz ortadan kalkar! Kabartma Tozu:

Kabartma tozunun da tıpkı sirke gibi antifungal ve antibakteriyel özelliği bulunur. Nemli saçınıza kabartma tozu uygulayın ve ellerinizle masaj yaparak yayılmasını sağlayın. 2, 3 dakika sonra ılık suyla durulayın. Kabartma tozunu saç diplerinizde uzun süre tutmamanızda fayda var; çünkü saç diplerinizde hassasiyet veya kızarıklığa sebep olabilir. Aloe vera mucizesi:

Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor. Ciltteki ölü hücrelerin atılmasını ve cilt yenilenmesini sağladığı için birçok cilt bakım ürününün başrolünde aloe vera yer alıyor. Aloe veranın pek bilinmeyen bir yönü daha var. Aloe vera saç kepeğinin azalmasına fayda sağlıyor ve saçları güçlendiriyor. Aloe vera bitkisinin jel kıvamındaki özünü çıkarıp saç diplerinize yedirin. Ardından 10-15 dakika bekletip durulayın. Saç kepeği ve kaşıntı probleminizin azaldığını göreceksiniz!