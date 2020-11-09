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Saç renginizi açmak için kuaföre gitmenize gerek yok! Limon yeter...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar saç rengini değiştirmeyi çok sever. Özellikle saç rengini açmak en uygulanan işlemlerden biridir. Kuaförlerde yapılan saç rengi açma işlemi bol kimyasallı ürünlerle yapılmakta ve sağlığa çok zararlıdır. Kimyasal ürün kullanmadan sadece limonla saç renginizi açabilirsiniz. Nasıl mı? İşte yanıtı...

Saç renginizi açmak için kuaföre gitmenize gerek yok! Limon yeter...

Saç rengini açma birçok kadının sıkça yaptırdığı işlemlerden biridir. Kuaföre gidip saatlerce saçında kimyasal ürünlerle beklemek istemeyenler için harika bir önerimiz var: Limon. Doğal saç rengi açıcı olan limonla yapacağınız bu tarifler sayesinde saçlarınızın rengini dilediğiniz gibi açabilirsiniz.

LİMON SUYU SPREYİ

Saç rengini açmak için hem vaktinizi hem de paranızı harcamanıza gerek yok. Sadece limon kullanarak saç renginizi kolaylıkla açabilirsiniz. Eşit miktarda limon suyu ve temiz suyu bir sprey şişesine koyup karıştırın. Sprey şişesine koyduğunuz karışımı saçınıza sıkın ve 1,5 – 2 saat bekletin. Mümkünse güneşe çıkın. Güneşlenme bittikten sonra isteğe bağlı olarak zeytinyağı ile saçlara nemlilik kazandırılabilir.

LİMON - YOĞURT KARIŞIMI

Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler 4 poşet papatya çayı, yarım bardak yoğurt, 2 kaşık limon suyu ve 2 kaşık hindistancevizi. 1 bardak sıcak suya 4 poşet papatya çayını koyun ve 10 dakika demlendirin. Çay poşetlerini çıkardıktan sonra, suyun soğumasını bekleyin. Soğuyan karışıma bu sefer yarım bardak yoğurt, 2 kaşık limon suyu ve 2 kaşık hindistancevizini ekleyelim. Bu eklemelerden sonra karışımı iyice karıştırarak saça uygulayalım.

LİMON VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

Tariflerimiz arasındaki en basit ve ucuz olanı bu tarif olacak. 4 kaşık zeytinyağı ile su bardağının 3’te biri kadar sıkılmış limon suyunu birbirine karıştırıyoruz. Bu karışım iyice homojen olana kadar karıştırmaya devam ediyoruz ardından saçımıza sürüyoruz. Sürdüğümüz karışımı 10 dakika saçımızda beklettikten sonra yıkama işlemine geçiyoruz. İlk uygulamada bile fark ortaya çıkacaktır.


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