Saç renginizi açmak için kuaföre gitmenize gerek yok! Limon yeter...

Saç rengini açma birçok kadının sıkça yaptırdığı işlemlerden biridir. Kuaföre gidip saatlerce saçında kimyasal ürünlerle beklemek istemeyenler için harika bir önerimiz var: Limon. Doğal saç rengi açıcı olan limonla yapacağınız bu tarifler sayesinde saçlarınızın rengini dilediğiniz gibi açabilirsiniz.
Saç rengini açmak için hem vaktinizi hem de paranızı harcamanıza gerek yok. Sadece limon kullanarak saç renginizi kolaylıkla açabilirsiniz. Eşit miktarda limon suyu ve temiz suyu bir sprey şişesine koyup karıştırın. Sprey şişesine koyduğunuz karışımı saçınıza sıkın ve 1,5 – 2 saat bekletin. Mümkünse güneşe çıkın. Güneşlenme bittikten sonra isteğe bağlı olarak zeytinyağı ile saçlara nemlilik kazandırılabilir.
Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler 4 poşet papatya çayı, yarım bardak yoğurt, 2 kaşık limon suyu ve 2 kaşık hindistancevizi. 1 bardak sıcak suya 4 poşet papatya çayını koyun ve 10 dakika demlendirin. Çay poşetlerini çıkardıktan sonra, suyun soğumasını bekleyin. Soğuyan karışıma bu sefer yarım bardak yoğurt, 2 kaşık limon suyu ve 2 kaşık hindistancevizini ekleyelim. Bu eklemelerden sonra karışımı iyice karıştırarak saça uygulayalım.
Tariflerimiz arasındaki en basit ve ucuz olanı bu tarif olacak. 4 kaşık zeytinyağı ile su bardağının 3’te biri kadar sıkılmış limon suyunu birbirine karıştırıyoruz. Bu karışım iyice homojen olana kadar karıştırmaya devam ediyoruz ardından saçımıza sürüyoruz. Sürdüğümüz karışımı 10 dakika saçımızda beklettikten sonra yıkama işlemine geçiyoruz. İlk uygulamada bile fark ortaya çıkacaktır.
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