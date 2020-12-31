Saç uzatma yöntemleri: Sığır iliğinden tutun, soğan suyuna varana kadar...

Saçlar özellikle kadınlar için güzel görünmenin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Hele hele, uzun, canlı, parlak ve gür olmasını istediğiniz saçlarınızı sağlıklı bir şekilde uzatmak istiyorsanız öncelikle boya, fön, şekillendiriciler gibi saça zarar veren etkenlere karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla birlikte kimyasal ürünler kullanmadan da saçları sağlıklı bir şekilde uzatmak mümkün. İşte saçların hızlı uzamasını sağlayan doğal yöntemler... SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ Kestirdiği saçından memnun olmayanlar, şekillendirme ve boya gibi işlemler sonucu yıpranan saçlarını kısaltmak zorunda kalanlar için saçlarının istedikleri uzunluğa ulaşma süresi bir ömür gibi gelir. Çeşitli kozmetik ürünlerin bu konuda fayda sağladığı söylense de saçların sağlıklı bir şekilde uzaması için doğanın birçok alternatifinden faydalanılabilir. Bu doğal kaynakların mucizevi bir etkiyle 1 haftada saç uzatmasını beklemeyin ancak çoğu yöntem kısa süre içerisinde etkisini gösterecek, saçların uzama hızını artıracaktır. İhtiyacı olanlar için saç uzatma yöntemleri geliyor.

Aloe vera maskesi: Cilde birçok fayda sağlayan aloe vera bitkisinin yapraklarından çıkan jel sayesinde saç diplerinin beslenmesi sağlanır ve saçlar daha hızlı uzar. Aleo vera bitkisinden çıkan jel ile limon suyunu karıştırarak bir maske hazırlayın. Hızlı saç uzatma maskelerinden birisi olan bu karışımı saç dipleri dahil tüm saçları kaplayacak şekilde güzelce uygulayın. Yirmi dakika bekledikten sonra ılık suyla saçlarınızı yıkayın. İsterseniz aloe vera jelini Hindistan cevizi sütü ve buğday tohumuyla eşit miktarda karıştırarak elde ettiğiniz karışımı saç diplerinize ve saçınıza uygulayabilirsiniz. Evde yaptığınız bu karışımı da yirmi dakika bekledikten sonra ılık suyla saçlarınızdan temizlemeniz yeterli olacaktır. Hint bektaşi üzümü kürü: Hızlı saç uzatan kürlerden biri olan Hint Bektaşi üzümü kürü, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç derisini arındırır ve saçların daha hızlı uzamasına destek olur. Ayrıca saçın koyu bir renge bürünmesini de sağlamış olur. Hint Bektaşi üzümünü ya da bu üzümün suyunu limon suyuyla güzelce karıştırın. Daha sonra elde edilen karışımı saçlarınıza sürün ve saçınızı bir boneyle kapatın. Bir gece bekledikten sonra sabah uyandığınızda saçlarınızı durulayın.

Bal, patates ve yumurta sarısı kürü: A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir ürün olan patates saçlarınızı beslerken, yumurta ise saçınızın ihtiyaç duyduğu proteini sağlar. Bal da antiseptik ve antibakteriyel özellikleriyle saçlara olumlu bir katkı sunar. Bu üçünden elde edilen karışım ise saçların sağlığını koruma ve uzamasını hızlandırma açısından en ekili karışımlardan biri olarak karşımıza çıkar. Patatesi rendeleyin ve suyunu çıkarın: Daha sonra bal ve yumurta sarısıyla iyice karıştırın. Elde ettiğiniz maskeyi saç diplerinizden başlayıp saçlarınızın en ucuna kadar güzelce uygulayın. Bone, streç film ya da havlu yardımıyla saçlarınızı kapatın. Bir saat bekleyin ve daha sonrasında saçlarınızı yıkayarak temizleyin. Bu maskenin haftada iki defa uygulanması yeterli olacaktır. Yumurta, süt, zeytinyağı, limon karışımı: Bir adet yumurta, bir bardak süt, yarım limon suyu ve iki yemek kaşığı zeytinyağını iyi bir şekilde karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı hem saç diplerine hem saçlara uygulayın. Yarım saat kadar bekledikten sonra yıkayarak karışımı saçınızdan arındırın.

ERKEKLER İÇİN KOLAY SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ Uzun, sağlıklı saçlar hem erkeklerin hem de kadınların etkileyici bir özelliğidir. Saçlarınızı uzatmak istiyorsanız ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz! Saçınıza özel bakım uygulama ve saç uzamasını kolayca hızlandıracak yaşam tarzı değişiklikleri yapma konusunda bilgi edinmek için okumaya devam edin. Yağlarla masaj yapın: Saçlar köklerden uzamaya başlar, yani kafa derine iyi bakmak saç uzamasını hızlandırabilir. Biraz zeytinyağını, hindistan cevizi yağını ya da argan yağını elini yakmayacak kadar ısıt. Bunu kafa derine 5-10 dakika boyunca nazikçe sür ve yağın saçına bir 30 dakika daha işlemesine izin ver. Bitince yağı ılık suyla durulayın. Elma sirkesiyle yıkamayı deneyin: Elma sirkesi, elinden her iş gelen ürünlerden biridir; saçlarda, ciltte ve çoğu sağlık probleminde harikalar yaratır. Birçok marifetinin arasında, saç uzamasını hızlandırma gücü de vardır. 3 ölçek elma sirkesini 1 ölçek suyla karıştırın ve bir sprey şişesine koyun. Her duş aldığınızda, şampuan sonrası saçlarına sirke karışımını püskürtün. 1-2 dakika bekledikten sonra durulayın. Bunu birkaç hafta kullandıktan sonra bir değişimi fark edeceksiniz.

Yoğun bir saç kremi kullanın: Zarar görmüş saçlar, sağlıklı saçlar kadar iyi uzamaz; saç foliküllerini onarmak için yoğun bir nemlendirici kullanmak, zaman içinde saç uzamasını hızlandıracaktır. Saç tipine uygun yoğun bir saç kremi alın ve uygulama için kutudaki talimatlara uyun. Normalde, saç kremi saçlarında 20-30 dakika kalır, sonra da soğuk suyla durulanır. Yumurta beyazı ve aloe maskesi yapın: Yumurta beyazı ve aloe vera, saç için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bunlar, saça nem kazandırır, daha sağlıklı bir görünüm verir ve saç uzamasını da hızlandırır. Bir yumurta beyazını taze aloe verayla karıştırın ve bu karışımı tüm saçınızaa ve kafa derinize iyice sürün. Maskeyi 15-20 dakika bekletin, sonra da soğuk suyla durulayın. Bittiğinde saçlarınızın kendi kendine kurumasına izin verin. Saçınızı soğan suyuyla yıkayın: Soğan suyu elde etmek için kesilmiş bir soğanı suda 10-15 dakika kaynat. Soğumasını bekle, sonra da saçlarına ve kafa derine iyice sür. Soğan, saçlara ışıltı katarken uzamasına da yardımcı olan besin maddeleri içerir. Soğuk suyla durulayın ve saçlarınızın kendi kendine kurumasını bekleyin. Endişelenmeyin, saçlarınızı iyice duruladığınız sürece soğan kokusu kalmayacaktır.

KADINLAR İÇİN SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ Kadınlar için evde saç uzatma yöntemleri nelerdir diyorsanız evde uygulanan bu doğal tariflere göz atabilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde hem saçlarınız daha çabuk uzayacak hem de 10 kat daha güçlü saçlara sahip olacaksınız. Soğan püresi maskesi: Kokusu keskin ancak etkili bir saç uzatma maskesidir. Soğan içindeki sülfür sayesinde saçı güçlendirip uzatan kolajen üretimini artırır. Maske için saç yoğunluğunuza göre en az 2 en fazla 4 tane soğan kullanabilirsiniz. Önce soğanları rendeleyin ve suyunun çıkması sağlayın. Saç derinize masaj yaparak soğan suyunu sürün ve 1 saat boyunca bu şekilde bekleyin. Ardından saçlarınızı yıkayıp temizleyin. Rendeleyerek soğan suyu elde edilebileceği gibi soğan ile farklı bir maske daha yapılabilir. Bunun için 4 tane soğanı birkaç parçaya bölüp 1 litrelik kaynamış suya ekleyin. Soğanları 10 dakika boyunca kaynatın. Karışımın soğumasını bekleyin. İçindeki soğanları süzün ve kalan suyla saçlarınızı yıkayın. Soğan suyu saçınızda bir saat bekledikten sonra saçınızı yıkayın.

Patates suyu maskesi: Patatesin bünyesinde A, B ve C vitaminleri oldukça fazla miktarda bulunur. Bu açıdan patates saçların daha parlak ve güçlü bir yapıya kavuşması için kullanılabilecek etkili bir besindir. Patates ile hazırlanan bal ve yumurta sarısı ise saça kaybettiği nemi kazandırır. Saçın kırılıp yıpranmasını, kurumasını önler. Bu maskeyi hazırlamak için 3 adet patates, 1 yumurtanın sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar bal yeterlidir. Öncelikle patatesleri rendeleyip suyunu çıkarın. Elde edilen suya yumurta sarısı ve bal ekleyip karıştırın. Bu karışımı masaj yaparak saç derinize uygulayın ve 1 saat saçınızda bekletin. Ardından şampuanla saçınızı yıkayabilirsiniz. Yumurta maskesi: Saçın yapı taşı keratin adlı proteindir. Doğal olarak daha sağlıklı saçlara sahip olmak için proteinle saçın beslenmesi gerekir. Yumurta ise başlı başına bir protein kaynağıdır. Yumurta ile hazırlanan maske sayesinde saçlar güçlenir, hacmi artar, daha gür bir görünüme kavuşarak kolayca uzar. Yumurta maskesini hazırlamak için 1 yumurtanın beyazı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağına ihtiyaç duyulur. Tüm malzemeleri çırpın ve ardından saç derinize uygulayın. Saçta 15-20 dakika maskeyi bekletip şampuanla yıkamak yeterlidir.

Çemen otu maskesi: Çemen tohumu protein ve demir yönünden oldukça zengindir. Bu sayede saç dökülmesini ve saç derisinin kuruyup kepeğe yol açmasını önler. Maske için 1 yemek kaşığı öğütülmüş çemen otu ve çeyrek su bardağı hindistan cevizi sütü gereklidir. Bu iki malzemeyi iyice karıştırıp saç derinize sürün ve 30 dakika bekleyin. Sığır iliği maskesi: Bu maskeyi hazırlamak için kasaptan alınan 75 gram sığır iliği, saf alkol ve 1 çay kaşığı kadar çam terebentin gereklidir. Sığır iliğini suda haşlayın. Haşlanan iliğin üzerini örtecek kadar saf alkol ve ardından çam terebentin ekleyin. Karışımı merhem kıvamına gelene kadar karıştırın. İstenilen kıvamı elde ettiğinizde saç boyamak için kullanılan bir fırça yardımıyla saç diplerinize sürün. Başınızı streç filmle kaplayın ve üzerini sıcak havlu ile örtün. Bu şekilde 1 saat bekledikten sonra saçınızı şampuanla yıkayarak temizleyebilirsiniz. Badem yağı ve sarımsak maskesi: Sarımsakta saç köklerini besleyen bileşenler bulunur. Bu sayede saç köklerini besleyerek saçların yıpranmadan daha hızlı uzamasını sağlar. Saç dökülmesi engeller.

Biberiye yağı: Hücre bölünmesini artıran, kan dolaşımını hızlandıran biberiye yağı da saçların uzamasında etkilidir. Biberiye yağı da tıpkı nane yağı gibi bir başka yağ ile karıştırılarak kullanılır. Bu yağı isteğe göre badem yağı, zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı ile karıştırılması mümkündür. Haftada bir sefer saç derisine bu yağ karışımı ile masaj yaptığınız takdirde saçlarınızın daha hızlı uzadığını göreceksiniz. Nane yağı: Saç derisini besleyip, kan dolaşımı hızlandıran ve bunlara ek olarak saç derisi sorunlarını da iyileştiren nane yağı, saçların hızlı uzamasını sağlayan bir başka bitkisel kaynaktır. Nane yağı saf halinde kullanılmaz. Nane yağının seyreltilmesi için zeytinyağı ya da badem yağı ile karıştırılması gerekir. Bir miktar zeytinyağının içerisine birkaç damla nane yağını damlatın. Ardından bu karışımla saç derinize masaj yapın. Kırk beş dakika kadar beklettikten sonra yıkayarak saçınızı temizleyin. Haftada bir iki defa tekrar edin. Bu yöntemi uygulamak istemeyenler ise şampuanlarının içerisine nane yağı katabilirler. Her yıkamada saçlara nane yağının etkisi de işler.

Susam yağı: E vitamini yönünden zengin olan susam yağı saçların hızlı uzamasını sağlar. Saç diplerinde oluşan mantar hastalığı ile kepek sorununu da çözer. Susam yağını saçınıza doğrudan uygulayabilirsiniz. Haftada bir ya da iki kere saç diplerinize susam yağı ile masaj yapın. Bir saat kadar bekletin ve ardından ılık su ile saçlarınızı temizleyin. Argan yağı: Fas'ta yetişen bir ağacın tohumlarından elde edilen argan yağı A, C ve E vitaminleri içerir. Omega 9 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından da zengindir. Faslı kadınların çok uzun yıllardır saç ve cilt bakımı için kullandığı argan yağı, saçta oluşan deformasyonların giderilmesinden saçın hızlı uzamasına katkı sağlamaya kadar birçok faydası bulunur. Argan yağını temiz saça uygulamak faydasını artırır. Saçlarınızı yıkadıktan sonra nemli haldeyken argan yağını saçlarınıza yedirin. Az miktarda kullanmak yeterlidir, fazla kullanılan argan yağı saçlarda yağlı bir görüntüye neden olur. Peryavşan otu: Avı yavşan otu olarak da bilinen peryavşan otu zayıf saçları canlandırırken, saçların uzamasına da gözle görülür bir etkide bulunur.