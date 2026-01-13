KADIN

Sac üzerinde pişiyor, kapış kapış gidiyor! Elinin hamuru ile kazanıyor

Doğal ve sağlıklı beslenmeye ilginin arttığı son yıllarda, eski usul köy ekmekleri Aydın’daki restoran ve kahvaltı evlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Aydın’da yaşayan 42 yaşındaki Nurgüzel Yılmaz, annesinden öğrendiği geleneksel yöntemle yoğurup sacda pişirdiği ekmeklerle çalıştığı işletmenin gözdesi olurken el emeğiyle hazırlanan bu lezzetler müşterilerden de büyük ilgi görüyor.

Aydın'da yaşayan 42 yaşındaki Nurgüzel Yılmaz, annesinden öğrendiği yöntemle yoğurduğu hamurdan pişirdiği ekmek ile çalıştığı işletmenin gözdesi oldu.

SACDAN SOFRAYA SICAK EKMEK ULAŞTIRIYOR

Her geçen gün zorlaşan hayat şartları bazılarının ekmeğini taştan çıkarmayı zorlarken, özellikle son yıllarda eski usul hamur yoğurmasını bilip güzel ekmek pişiren hanımlar restoran ve lokantaların aranan elemanı haline geldi.

Aydın merkez Kızılcaköy'de bulunan Zeytin Kahvaltı adlı işletme müşterilerine daha taze ve daha sağlıklı ekmek yedirmek için ilginç bir sisteme başvurdu. Nostaljik ortamda doğal gıdaların servis edildiği kahvaltı evinde ekmek de eski usul sistemle sacdan sofraya sıcak sıcak ulaştırılıyor.

"EN ÇOK SEVİLEN ÜRÜNLERİMİZDEN BİRİ GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PİŞİRDİĞİMİZ BAZLAMA"

Hamur yoğurup ekmek pişirmeyi büyüklerinden öğrendiğini belirten Nurgüzel Yılmaz, arkadaşları aracılığı ile bu işi bulduğunu belirterek ekmeğini hamur yoğurup ekmek pişirerek kazandığını belirtti.

Artık insanların sadece karnını doyurmak için değil hem lezzet alıp hem de sağlıklı beslenmek için bir yerlere gidip yemek yediğini belirten işletmenin sahibi Turhan Kovank, "Bir zamanlar teknolojik aletler ile yapılan yemekler ve pişirilen ekmekler insanlara sanki daha güzelmiş gibi geldi. Artık insanlar el değmeden değil bizzat maharetli ellerde organik ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış gıdaların daha sağlıklı olduğunu fark etti. Biz de işletme olarak organik ürünlerle servis yapmaya gayret ediyoruz. En çok sevilen ürünlerimizden biri geleneksel yöntemlerle pişirdiğimiz bazlama. Nurgüzel hanımın ekmekleri herkes tarafından sevilerek tüketiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

